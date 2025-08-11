Ove fotografije mnogi kriju, a ona ih objavila: Hana Ikodinović spremna za studiranje u Španiji, ovim potezom oduševila sve (FOTO)

Hana Ikodinović već neko vreme oduševljava korisnike društvenih mreža svojim objavama, a sada je pokazala kako izgledaju njene nove slike za dokumenta.

Kako se uveliko priprema za odlazak u Španiju i novo poglavlje u životu, Ikodinovićeva prirpema svu potrebnu dokumentaciju, te su na red došle i fotografije.

Iako mnogi ove sličice iz dokumenata kriju kao zmija noge, Hana ih je hrabro podelila na Instagramu i pokazala kako izgleda.

Nataša Bekvalac je nedavno progovorila o odnosu sa starijom ćerkom i otkrila kako se oseća povodom njene selidbe u Španiju.

- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže.

Nataša je priznala i kako se oseća povodom Haninog odlaska na fakultet u inostranstvo.

- Teško, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu.

Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović bili su omiljeni par na javnoj sceni kada su stupili u brak. Bivši vaterpolista je bio na vrhuncu karijere, san mnogih devojčica, dok je pevačica uveliko dobila titulu novosadske barbike, te su plenili lepotom i mladošću.

Nataša je od prvog pojavljivanja u medijima do danas ostala verna "timu plavuša", a malo ko zna da je je u detinjstvu bila brineta.

Na svom Instagramu ponekad objavi fotografije iz detinjstva a mnogi kažu da je Hana ista pevačica kada je bila mala, te da je prava "majčina slika i prilika".

Jednom prilikom su pljuštali komentari, te je neko napisao "Gledaj majku, biraj ćerku".

Autor: N.B.