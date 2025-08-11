Ćerka Darka Lazića krenula njegovim stopama: Katarina sve objavila, ovo je malo ko očekivao (FOTO)

Darko Lazić uživa u porodičnom životu sa suprugom Katarinom i ćerkicom Srnom.

Supruga pevača je aktivna na društvenim mrežama i redovno objavljuje trenutke iz svog doma, a sada je potpuno raznežila javnost.

Naime, Katarina je objavila video "dueta" oca i ćerke. Dok Darko svira harmoniku i peva, malena Srna ga "prati" na klaviru. Ovaj poseban momenat je Lazićeva snimila i objavila na Insagramu.

Pevač Darko Lazić ima troje dece sa tri različite žene.

Iz odnosa sa pevačicom Anom Sević dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina Alekseja, dok iz braka sa sadašnjom suprugom Katarinom ima ćerku Srnu.

Naime, Marina Gagić se nedavno na svom profilu na Instagramu pohvalila uspehom sina Alekseja kojeg je dobila sa Darkom. Mali Aleksej dobio je diplomu i medalju za osvojeno prvo mesto na memorijalnoj biciklijadi.

Mališan je pozirao sa medaljom oko vrata dok je u rukama držao diplomu, a ponosna mama je sve objavila na mrežama i nema sumnje da je presrećna zbog uspeha sina.

