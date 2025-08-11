AKTUELNO

Moj deda je bio vojvoda, moguće da imam plave krvi: Naša pevačica progovorila o poreklu, otkrila od koga je nasledila stav i držanje

Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, koja uveliko gradi muzičku karijeru u Americi, tokom jednog gostovanja govorila je o svom poreklu.

Pevačica je tom prilikom otkrila je da je njen deda po ocu bio vojvoda i da je ona možda plave krvi.

- Moj deda je bio vojvoda. Sa tatine strane. Oni svi potiču iz porodice gde su bile vojvode. To su preci mog dede iz Crne Gore. Moguće je da imam plave krvi, svi kažu da podsećam na neku kraljevsku damu. Tako se i ponašam pošto sam uvek sređena i doterana, imam stav i držanje - rekla je Didi Džej.

Pevačica više od pola godine provodi u raznim gradovima SAD. Ona posećuje glamurozne događaje, radi na novim pesmama, snima duete sa svetskim zvezdama, nastupa i sprema nove projekte.

Jedan od takvih je i rijaliti program, ali njen lični. U Americi postoji niz ovakvih projekata, a jedna od tamošnjih produkcija pokucala je na pevačicina vrata i ponudila joj saradnju. Emisije bi se prikazivale u Americi i na internetu, a bilo bi urađeno oko 20 epizoda.

Ovim povodom kontaktirali smo s Didi, koja je potvrdila naša saznanja.

- Amerika je veliko i ozbiljno tržište i nudi različite mogućnosti za muzičare. Ponude dobijam na dnevnom nivou i tačno je da imam priliku od jedne velike mreže da snimim rijaliti o svom putu ka svetskom uspehu. Uslovi su primamljivi, ali još uvek razmišljam da li da prihvatim jer je to velika obaveza. Pre svega moram da razmotrim sve okolnosti i da vidim sa svojim timom ljudi - rekla nam je pevačica.

