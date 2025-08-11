AKTUELNO

Domaći

Uživo od 20h na Narodnoj televiziji: U emisiju FARMERI - NAROD PITA stižu Sale Luks i Boža Džons! VEČERAS ĆE GORETI STUDIO!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Veče za pamćenje na Narodnoj TV!

Učesnici rijalitija "Farmeri" danima unazad intrigiraju domaću javnost i nakon spektakularne završnice rijalitija, a ove večeri će se u vrućim stolicama u emisiji "Narod pita" naći Boža Džons i Sale Luks.

Foto: Narodna TV Printscreen

Svi očekuju da čuju novitete iz života popularnih farmera, a njhov privatan život nakon rijalitija svima je veoma zanimljiv.

Foto: tv narodna

Ne propustite emisiju o kojoj će sutra svi pričati, a večeras, kao i obično i gledaoci imaju priliku da pitaju bivše farmeri sve što ih zanima!

Autor: M. V.

#Farma

#Farmeri

#Farmeri Narod pita

#farma uzivo farmeri

#portal pink rs farma 8 farmeri

#rijaliti farmeri

POVEZANE VESTI

Farmeri

Uživo od 20h na Narodnoj televiziji: U emisiju FARMERI - NAROD PITA stižu Sale Luks i Boža Džons! OVO SE NE PROPUŠTA!

Domaći

Uživo od 20h na Narodnoj televiziji: U emisiju FARMERI - NAROD PITA stižu Elena i Rea! Biće žestoko

Domaći

Uživo od 20h na Narodnoj televiziji: U emisiju FARMERI - NAROD PITA stižu Kristijan Golubović i Sneža Kušadasi! OVO SE NE PROPUŠTA!

Domaći

Uživo od 20h na Narodnoj televiziji: U emisiju FARMERI - NAROD PITA stižu Runja i Aleksandra! Biće žestoko

Domaći

Uživo od 20h na Narodnoj televiziji: U emisiju FARMERI - NAROD PITA stižu Sneža i Boža, rešeni da raskinkaju bivše cimere

Domaći

Uživo od 20h na Narodnoj televiziji: U emisiju FARMERI - NAROD PITA stižu Kristijan, Conja i Sale Luks