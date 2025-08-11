ZNALA SAM DA NEĆE DUGO: Tereza Kesovija progovorila o poslednjim danima Gabi Novak

Za Terezu, Gabi je bila mnogo više od prijateljice
Pevačica Tereza Kesovija oglasila se duboko potresena nakon smrti bliske prijateljice Gabi Novak, koja je jutros, 11. avgusta, preminula u 90. godini života.
Za Terezu, Gabi je bila mnogo više od prijateljice - smatrala ju je svojom "sestrom bliznakinjom", a od nje se oprostila rečima koje paraju srce.
- U srcu je bol. Bolje da nema suza, ničemu ne služe. A opet idu… A nje nema, sunca moga zlatnoga - rekla je Kesovija za Slobodnu Dalmaciju.
Govoreći o poslednjim danima velike umetnice, Tereza je sa tugom otkrila:
- Teško je govorila. Htela sam samo još jednom da dođem do nje, zagrlim je i poljubim. Znala sam da neće dugo... Znala sam. Koja majka može da preživi smrt sina, Bože moj. Moje sunce.
Njihovo prijateljstvo trajalo je decenijama, a poslednji put su se zajedno pojavile u javnosti pre samo dva meseca - na poslednjem ispraćaju Matije Dedića, sina jedinaca Gabi i Arsena Dedića. Tada je i sama Tereza jedva skrivala koliko ju je pogodila Matijina prerana smrt.
