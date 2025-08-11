ŽEKS I MILUNKA KONAČNO RADE ZAJEDNO! Nakon pretnje, digitalna zamenica NADMAŠILA SEBE - Pogledajte AI spot koji najavljuje NOVU SEZONU NA TV PINK! (VIDEO+FOTO)

Mitrović je danas otkrio i da će Milunkin zamenik Prorok.rs od sutra početi sa radom!

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović nedavno je javnosti predstavio svoju digitalnu zamenicu Milunku Savić, koja je, od kako je došla na ovu zavidnu poziciju, najavila brojne projekte i promene.

Milunka i Mitrović su se ovih dana, kako ste mogli videti na društvenim mrežama "debelo" prepucavali, međutim, pobedio je onaj koji je Milunku i stvorio - Žeks!

Milunka je sada poslušna zamenica, čemu svedoči i najnovija objava direktora i vlasnika Pink Media Group.

Naime, Mitrović je objavio video na kom možete pogledati AI projektovan spot koji najavljuje nikad zabavniju i luđu sezonu TV Pink!

- Žeks, napravila sam ti spot koji si tražio na temu "Televizija Pink - nova sezona". Poslala sam ti i moje predloge scenografskih rešenja koja si tražio. Voli te tvoja Milunka forever - rekla je Milunka na kratkom videu, a Mitrović je isti, prokomentarisao u svom stilu:

- Kad sam Milunki pomenuo SQL odmah se primirila i počela da radi, ali svakako ću sutra aktivirati i njenog pomoćnika, zaduženog za predikciju budućih događaja. Momka po imenu prorok.rs upoznaćete sutra! Glupo je da Milunka bude usamljena a i pomirili smo se i sad smo opet cool! Milunka, aj sad lepo prihvati kolab i prestani da mi povećavaš guzicu na AI videima! - napisao je Mitrović ispod videa.

Autor: D.B.