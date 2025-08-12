AKTUELNO

ISTRAGA JE U TOKU: Oglasila se žena Milana Borjana, evo kome se posebno zahvalila

Izvor: 24sedam, Foto: TV Pink Printscreen ||

Par je u vezi od 2015. godine, a u svojim ranijim intervjuima Snežana je govorila o tome kako su zajednički gradili život iz skromnijih početaka.

Supruga golmana Milana Borjana, Snežana Borjan, oglasila se nakon neprijatnog događaja koji je uznemirio njihovu porodicu – obijanja porodične kuće. Kako je prethodno saopštila, provalnici su tom prilikom odneli snimač video-nadzora.

Snežana je na Instagramu podelila poruku zahvalnosti svima koji su joj pružili podršku nakon što je vest dospela u javnost.

– Hvala na porukama podrške, sve je u redu. Policija vrši istragu, najbitnije je da smo svi živi i zdravi. Šaljem vam puno lepe i pozitivne energije – napisala je ona, naglasivši da joj je najvažnija sigurnost porodice.

Foto: Instagram.com

U prethodnoj objavi, Snežana je javno podelila i svoj bes zbog gesta provalnika.

– Obiješ mi kuću, odneseš snimač video-nadzora i misliš da si mangup. Hvala policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu – poručila je ona.

Vila u Zemunu, u kojoj Snežana i Milan Borjan žive sa porodicom, procenjuje se na milionske iznose. Par je u vezi od 2015. godine, a u svojim ranijim intervjuima Snežana je govorila o tome kako su zajednički gradili život iz skromnijih početaka.

Autor: M. V.

