Najstarija sestra Rodić mami uzdahe na plaži: Svi gledaju u njen dekolte! (FOTO)

Najstarija sestra Rodić izgleda kao milion dolara!

Nataša Rodić, sestra Bogdane Ražnatović, kao i Bojane Šijan, privukla je ogromnu pažnju javnosti i onlajn uživajući na plaži u ružičastom kupaćem kostimu vrlo otvorenog dekoltea.

Oko vrata, inače, nosila je ovom prilikom zanimljiv komad nakita - ogromnu morsku zvezdu, a i s ruke imalo je šta da zasija, što možete videti.

Zato - i nežniji pol je, pored jačeg, zasigurno imao šta da kaže spazivši je tokom odmora.

Ona se na znatiželjne poglede, međutim, nije obazirala.

Pazi na liniju

Podsetimo, Nataša je nedavno takođe putem Instagrama otkrila od čega sve pravi napitak koji pije kada je na dijeti.

- Topla voda, čija, limun, kolagen, med, pire od marakuje - poručila je Rodićeva, koja očito baš vodi računa kako o svojoj liniji, tako i zdravlju.

Autor: M. V.