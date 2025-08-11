AKTUELNO

Najstarija sestra Rodić mami uzdahe na plaži: Svi gledaju u njen dekolte! (FOTO)

Foto: Instagram.com/natasa__rodic

Najstarija sestra Rodić izgleda kao milion dolara!

Nataša Rodić, sestra Bogdane Ražnatović, kao i Bojane Šijan, privukla je ogromnu pažnju javnosti i onlajn uživajući na plaži u ružičastom kupaćem kostimu vrlo otvorenog dekoltea.

Foto: Instagram.com

Oko vrata, inače, nosila je ovom prilikom zanimljiv komad nakita - ogromnu morsku zvezdu, a i s ruke imalo je šta da zasija, što možete videti.

Zato - i nežniji pol je, pored jačeg, zasigurno imao šta da kaže spazivši je tokom odmora.

Ona se na znatiželjne poglede, međutim, nije obazirala.

Foto: Instagram.com

Pazi na liniju

Podsetimo, Nataša je nedavno takođe putem Instagrama otkrila od čega sve pravi napitak koji pije kada je na dijeti.

- Topla voda, čija, limun, kolagen, med, pire od marakuje - poručila je Rodićeva, koja očito baš vodi računa kako o svojoj liniji, tako i zdravlju.

Autor: M. V.

