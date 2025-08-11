'SMARA ME, LJUBOMORNA JE, JEDNOSTAVNO NE MOGU...' Luks više ne može da smisli Reu: Ja se borim sa demonima, a oni su deo mene (VIDEO)

Drama!

Učesnici rijalitija "Farmeri" danima unazad intrigiraju domaću javnost i nakon spektakularne završnice rijalitija, a ove večeri su u vrućim stolicama u emisiji "Narod pita" Boža Džons i Sale Luks.

Luks je govorio o odnosu sa Andreom Anđelković.

- Andrea je osoba koja se ljuti za gluposti. Ljubomorna je, pritiska me, i... To je to. Šta da kažem. Zamera mi život, mislim, ona sve to zna... Ja se čujem sa drugaricama, ona kaže da je ponižavam, a ja ne dam da ona ponižava moje drugarice. Ona je dete. Ja ne mogu više da kucam poruke, smara me - rekao je Luks.

Ja se borim sa demonima, a demoni su deo mene, dodao je potom.

- I tebe je pominjala, vidi poruku - rekao je Luks.

- Ja njoj ne treba da budem problem, ti si moj prijatelj - dodala je Mina pa dodala da je i sama zauzeta.

Potom se ubacio i Boža i progovorio o svom ljubavnom statusu.

- Viktorija i ja smo stabilni, danas smo se čuli. Nisam poneo telefon sad, danas smo se čuli... Ništa nije loše. Gladan sam samo - rekao je Boža potom.

Autor: D.B.