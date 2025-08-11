Josipa Lisac slomljena zbog smrti Gabi Novak: Pevačica se emotivnim rečim oprostila od koleginice

Njena koleginica vidno pogođena vešću, podelila je zajedničku uspomenu na svom Fejsbuk nalogu te se oprostila od koleginice i prijateljice emotivnim rečima!

Pevačica Gabi Novak preminula je danas, 11. avgusta, u 89. godini, a kako su otkrili njeni bliski prijatelji borila se sa teškom upalom.

Gabi Novak se, kako piše Jutarnji.hr, poslednjih nedelja borila sa upalom pluća.

Gabi je umrla u ponedeljak ujutro, a poslednji rođendan, koji je imala 8. jula nije slavila.

Od velike muzičke zvezde oprostili su se mnogi prijatelji i kolege među kojima je i Josipa Lisac.

Njena koleginica vidno pogođena vešću, podelila je zajedničku uspomenu na svom Fejsbuk nalogu te se oprostila od koleginice i prijateljice emotivnim rečima:

- U 12:30 se sastajemo u restiću, rekla je.

Mrmljala sam u sebi, jer mi je to bilo malo prerano.

Skužila je i dodala „Dobro dajem ti pola sata fore.

Gabi, slavit ćemo te uvijek …Divna ženo, puna hrabrosti, umjetnosti, suosjecanja, ljudskosti….Volim te….

Podsetimo, Gabi Novak, legendarna jugoslovenska i hrvatska pevačica, umrla je u 89. godini, piše Jutarnji list.

Rođena je 1936. u Berlinu. Njen otac Đuro Novak je s Hvara, a majka Elizabeta Rajman je iz Berlina. Detinjstvo je provela u Berlinu. Početkom Drugog svetskog rata, porodica se preselila na Hvar, a otac joj je poginuo 1945.

Kao što je poznato, Gabi je pre 10 godina izgubila muža Arsena Dedića. Legendarni muzičar preminuo 17. avgusta 2015. godine u KBC Zagreb.

Još jedna tragedija zadesila je Gabi Novak. Njen i Arsenov sin, poznati muzičar Matija Dedić, preminuo je 8. juna 2025. godine. I to u 53. godini. Sa tim gubitkom se Gabi teško nosila a poslednje dane provela je u Domu za stara lica.

