POJAVILE SE ŠOK TVRDNJE DA JE U CIRIHU PRETUČEN VELJKO RAŽNATOVIĆ! Pominje se i Arkan... (FOTO)

Cecin naslednik je objavio članak iz albanskih medija koji su preneli kako je navodno neki albanski bokser njega pretukao, kako se navodi u članku "usred Ciriha"

Veljko Ražnatović se godinama bavi boksom i u ovom sportu niže uspehe.

Iako ne voli da dei na društvenim mrežama često svoje aktivnosti na tom polju, danas je podelio nešto, što mu je privuklo veliku pažnju.

Na fotografiji su njihove slike sa podnaslovom u tekstu gde se navodi kako je Veljko, najverovatnije u meču navodno pretučen od izvesnog Astrita Sejdija.

Ovo je došlo do Veljka što ga je prilično nasmejalo te je morao objavu da podeli sa svima.

- Šta je ovo majko mila...- napisao je Veljko uz emotikone smeha.

Iako je izgledao zbunjeno, Veljko je najverovatnije preveo lažni tekst koji je svanuo u tamošnjim medijima vidno šokiran, te nije ostao na to ravnodušan.

