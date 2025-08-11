AKTUELNO

POJAVILE SE ŠOK TVRDNJE DA JE U CIRIHU PRETUČEN VELJKO RAŽNATOVIĆ! Pominje se i Arkan... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Cecin naslednik je objavio članak iz albanskih medija koji su preneli kako je navodno neki albanski bokser njega pretukao, kako se navodi u članku "usred Ciriha"

Veljko Ražnatović se godinama bavi boksom i u ovom sportu niže uspehe.

Iako ne voli da dei na društvenim mrežama često svoje aktivnosti na tom polju, danas je podelio nešto, što mu je privuklo veliku pažnju.

Foto: BSS/Dragana Stjepanović

Cecin naslednik je objavio članak iz albanskih medija koji su preneli kako je navodno neki albanski bokser njega pretukao, kako se navodi u članku "usred Ciriha".

Na fotografiji su njihove slike sa podnaslovom u tekstu gde se navodi kako je Veljko, najverovatnije u meču navodno pretučen od izvesnog Astrita Sejdija.

Ovo je došlo do Veljka što ga je prilično nasmejalo te je morao objavu da podeli sa svima.

- Šta je ovo majko mila...- napisao je Veljko uz emotikone smeha.

Foto: Instagram.com

Iako je izgledao zbunjeno, Veljko je najverovatnije preveo lažni tekst koji je svanuo u tamošnjim medijima vidno šokiran, te nije ostao na to ravnodušan.

Autor: M. V.

