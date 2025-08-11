NIJE SE UDOSTOJIO DA NAM DOĐE U KUĆU: Otac Rade Manojlović opleo po Milanu Stankoviću i otkrio istinu: POMOGLA MU JE...

Manojlović je bez zadrške objasnio zašto ga je odnos Milana Stankovića prema njihovoj porodici razočarao.

Otac pevačice Rade Manojlović, otvoreno je govorio o ćerkinom životnom putu, bivšim momcima, ali i selu, karijeri i porodičnim odnosima.

Na samom početku razgovora, Manojlović je bez zadrške objasnio zašto ga je odnos Milana Stankovića prema njihovoj porodici razočarao.

- Rada je Milanu finansijski pomogla da izađe iz Grand produkcije, a on se za pet godina veze nije udostojio da jednom dođe kod nas. Moja ćerka je odlazila kod njega na slave i proslave, a on kod nas nije došao nikada. To sam mu jako zamerio - bio je iskren Rade koji je potom priznao da je iznenadio Stankovićev odlazak u manastir.

- Milan je bio izuzetno popularan kada se pojavio. Imao je harizmu i glas. Iznenadili su me njegovo povlačenje i odlazak u manastir. Nisam to očekivao. Jedino je važno da treba da se poštuje njegov izbor. Tako mu je lepše i to je u redu - naveo je Manojlović. Govoreći o ćerkinom preseljenju iz rodnog sela u Beograd i uspešnoj karijeri, Rade je otkrio da je oduvek imao poverenje u njene izbore.

- Kada se preselila u Beograd, rekao sam joj da od tog trenutka sama donosi odluke i snosi odgovornost za sve što uradi. I ona i njena sestra su brzo naučile da se snađu u velikom gradu, ostale su na pravom putu i nikada mi nisu dale razloga da se zabrinem. Da je bilo problema, mediji bi to već saznali i uveliko pisali o tome - rekao je Rade koji se u mladosti bavio muzikom.

- Bilo je i situacija da Rada i ja zajedno zapevamo i pred publikom, ali sam se uvek držao po strani. Profesionalno sam bio vozač i mehaničar, ali muzika je oduvek bila prisutna u kući - ispričao je on.

Svuda ima ljubavih afera

Manojlović se osvrnuo i na Radinu raniju izjavu da je "u selu svako bio sa svakim", koja je izazvala lavinu komentara u javnosti.

- To nije prisutno samo u selima već i u gradovima. Rada tada nije rekla ništa pogrešno, to svi mi znamo, samo se o tome ćuti. Digla se prašina oko toga bez potrebe - zaključio je Manojlović.

Autor: M. V.