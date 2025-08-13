Nućiju propao biznis: Kiosk brze hrane upao u minus iako je imao velike prihode

Reper Igor Panić Nući je prošle godine otvorio kiosk brze hrane koji po svemu sudeći ne posluje baš najbolje. Nući je sve iznenadio kada je otvorio svoj lokal, jer niko nije ni slutio da će on uploviti u preduzetničke vode.

Na zvaničnom sajtu Agencije za privredne registre može se naći ceo listing poslovanja firme, a jedan podatak je sve iznenadio. Naime, Nućijev kiosk brze hrane ima velike prihode, ali i velike rashode zbog čega je reper upao u minus od skoro 62.000 evra.

Kada je reper počinjao sa novim biznisom bio je euforičan

- Euforičan sam, kao da mi je prvi nastup. Nekako se taj brend, taj mim „Bući -debeli gad“, sve to kroz spotove, „Šta ćeš da jedeš u sledećem spotu“, sve se to toliko proširilo da sam bio u fazonu, ako cela karijera ide gore, ajmo i da to ostane uz mene samo na nekom većem nivou – rekao je Nući prilikom otvaranja kioska za Grand.

- To mi je bila logična stvar, ne bih nikada ušao ni u šta što nema veze sa mnom. Muzika je moj primarni posao, to je moja ljubav i to neću nikad prestati da radim. Ovo je samo neka druga strana priče – rekao je, a onda priznao da se ne snalazi najbolje u kuhinji.

- Nisam neki kuvar. Iskren da budem, ovde dok su trajale pripreme probao sma da napravim dva, tri burgera, i nisu kao što to rade stručni ljudi. Malo su lošiji, ali eto oprobao sam se u burgerima. Inače, znam da spremim par jela i nisam nikakav kuvar– dodao je Nući.

Autor: N.B.