Nakon kuće u Beogradu, pazarili nekretninu u Grčkoj: Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević kupili apartman u blizini Svete Gore

Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević kupili su apartman u Grčkoj, saznaju domaći mediji.

Jedan od najskladnijih parova na estradi, na nagovor prijatelja koji živi u pomenutoj državi, ovog leta odlučio je da sebi obezbedi nekretninu u kojoj će provoditi vreme kada su na odmoru. Kako nam kaže izvor blizak bračnom paru, oni su ove godine prvi put odseli u svojoj novoj nekretnini.

Povoljna cena, priroda i u blizini manastira

- Jelena i Ivan su bili ovde do pre nekoliko dana. Ovde je mnogo lepo mesto i nema puno naših turista. Oni su se odlučili da baš u ovom delu Grčke, na takozvanom trećem prstu, pazare nekretninu jer imaju i dobrog prijatelja koji živi ovde. Pre nekoliko večeri sedeli su svi u restoranu i uživali. Ivanu se mnogo dopalo što je u blizini Sveta Gora, a Jeleni se sviđa što ovde ima mnogo prirode, malih meštašca, sela, ma pravi raj. Nije ni previše daleko od Beograda. Tu je i jedna poznata farma s konjima i magarcima, pa je to mesto za decu pravi užitak. Njihova ćerka je preslatka, kulturna i fina. Stvarno, kad ih gledaš sa strane, ljudi izgledaju kao jedna normalna i skladna porodica. Nisam siguran koliko su platili apartman i kolike je veličine, ali, kako sam načuo, najmanji apartmani u tom delu koštaju oko 50.000 evra. Oni sigurno nisu uzeli najmanji, pa verujem da su iskeširali oko 70.000 evra - rekao nam je izvor, pa nastavio:

- I prošle godine su bili ovde, ali tada su bili u iznajmljenom apartmanu. Tada im je prijatelj odavde i predložio da obezbede sebi nekretninu. S obzirom na to da ovde stvarno cene nisu visoke kada je kvadrat u pitanju, evo, nakon samo godinu dana uživaju u svom apartmanu - završio je izvor.

Pevačica i glumac i u Beogradu su nedavno kupili kuću. Njihov dom se nalazi u naselju Šumice, udaljeno svega nekoliko minuta od centra Beograda.

Njihovo dvorište, puno zelenila, postalo je mesto za opuštanje i provođenje kvalitetnog vremena sa ćerkom Ninom, a poseban kutak pevačica je izdvojila za stolice i fotelje za sedenje sa puno jastuka za maksimalnu udobnost.

Njihov novi dom, poznat kao deo "karingtonki", nalazi se u blizini osnovne škole, što dodatno olakšava svakodnevni život, a Jelena nikad nije krila da joj prijaju promena i sklanjanje u mirno okruženje sa puno zelenila.

- Ja sam odrasla u Kragujevcu, u kući sa dvorištem, i zaista takvo detinjstvo ima svoje čari. Imala sam kucu, macu, zeku, po ceo dan bih se igrala sa bratom i decom na ulici i u dvorištu, ulazili bismo u kuću samo da ručamo i vraćali se na igranje u dvorište. Volela bih da i Nina ima takvu slobodu odrastanja u Beogradu, doduše, ona je često u Kragujevcu kod mojih roditelja i na Zlataru sa Ivanovim roditeljima, tako da kvalitetno provodi vreme van Beograda. Bilo bi divno da imamo neku vikendicu na obodu grada, ali ima vremena - govorila je tada Jelena, a nakon kuće okružene zelenilom u Beogradu, sada imaju i pravo parče raja u Grčkoj.

Autor: N.B.