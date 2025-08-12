Tea Tairović ne može da se useli u luks vilu u Crnoj Gori: Uložila ogroman novac u istu, a evo šta je razlog

Mlada muzička zvezda. Tea Tairović, poslednjih godina važi za jednu od najtraženijih i najskupljih pevačica jer po nastupu uzme i do 25.000 evra, novac, osim u karijeru, ulaže i u nekretnine.

Tea Tairović prošle godine je kuću u Lušticama u Crnoj Gori za 430.000 evra, međutim pevačica još uvek ne može da se useli u nju.

Međutim, iako joj je investitor dao obećanje da će ove godine uživati u svojoj luksuznoj nekretnini, to se nije desilo. Razlog su, kako je i sama rekla u jednom intervjuu, nedovršeni radovi. Moćna vila je na tri sprata, bele je boje, a identična je kao i sve ostale luksuzne kuće u tom kompleksu. Nalazi se na samom vrhu Luštice, pa pogled puca na more i planine.

- Nije još gotova kuća. O tome više moja majka vodi računa nego ja, ja sam malo zaboravna, po tom pitanju - rekla je Tea nedavno za "Blic".

Tea Tairović je pri prvom dolasku u Luštice čvrsto odlučila da tu pazari svoje parče raja.

- Tea obožava Crnu Goru i, kad god ima slobodno vreme, voli tamo da otputuje. To mesto joj se dopalo već pri prvoj poseti i zacrtala je da baš tamo kupi apartman. Lokacija joj se svidela jer je mirno mesto, a blizu je Tivta i Kotora, što znači i da joj je aerodrom blizu - objasnio je izvor i otkrio kakve je zahteve imala mlada pevačica pri odabiru stana:

- Bilo joj je veoma važno da bude prostrano, sa velikom terasom sa pogledom na more, kao i da bude pod video-nadzorom zbog bezbednosti. Sve je to našla, a taj stan je platila vrtoglavih 430.000 evra! - govorio je izvor blizak pevačici.

Inače, Tea Tairović je sav zarađeni novac od nastupa i koncerata uložila u nekretnine, te sada, osim kuće u Novom Sadu, poseduje stan u Beogradu od 300.000 evra, ali i nekretninu Crnoj Gori koji vredi oko 430.000 evra.

- Tea radi punom parom, gotovo svaki dan nastupa! Otkad je izbacila novi album, porasla je potražnja za njom, a tako i njena zarada. Ona je rešila da zaradu pametno uloži u nekretnine i već je kupila stan u Beogradu, za koji je iskeširala oko 300.000 evra - pričao je nedavno izvor blizak popularnoj pevačici i dodaje da je Tairovićeva godinama maštala o nekretnini u glavnom gradu:

- Tea nije rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što joj je posao doneo. Vredno je radila na karijeri i ulagala mnogo novca u pesme i spotove, jer je verovala da će joj se sve vratiti. Godinama je pričala da joj je velika želja da kupi stan u Beogradu, a kako je uspela da uštedi dovoljno novca, nedavno je angažovala agenta za nekretnine koji joj je pomogao da pronađe stan baš po njenoj meri!

Autor: N.B.