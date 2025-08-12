Oglasio se Adaktar nakon što mu je razlupan lokal: Otkrio šta se sve desilo (FOTO)

Lokal Adama Adaktara u centru Vračara razlupan je tokom noći.

Naime, jedan od izloga na luskuznom salonu čiji je vlasnik Adam Adaktar je razbijen, a sad se oglasio na društvenoj mreži Instagram i sam Adam, koji je otkrio da nije samo njemu uništena radnja.

"Ovih dana na Vračaru dešavaju se grozne stvari. Razlupano je i zapaljeno više poznatih lokala. Ovo nas je sačekalo jutros. Ljudi nižeg stepena razvoja koji su ovo uradili - njima je sigurno najteže - napisao je Adam na fotografiji gde se vidi uništen izlog njegovog lokala.

- Jedno staklo je 7.000 evra, uništeno je četiri - napisao je kralj obrva.

Kako prenose mediji, ispred lokala stajao je jedan stariji gospodin i sve vreme telefonirao pominjući policiju, tvrdi izvor koji se zatekao na licu mesta. Kako se nezvanično saznaje, šteta je ogromna jer samo jedno staklo košta čak 7.000 evra. Razbijeno je čak četiri izloga, što znači da je novčana šteta oko 28.000 evra, a porodica Adaktar je slučaj prijavila policiji.

Od čega je Adaktar zaradio milione?

Iako su poznati po biznisu ulepšavanja obrva, ipak neshvatljiv detalj svima je bio da je taj biznis porodici doneo život na visokoj nozi, vozni park luksuznih automobila, vile na Dedinju i još mnogo toga.

Konačno su odlučili da reše tu misteriju, pa su otkrili da Adam Adaktar, njegova supruga, majka tetka i baka poseduju čak pet firmi, a da im najveće bogatstvo donosi firma koja se bavi prodajom licenci za rad po njihovim pravilima.

Njihova firma je prva koja se bavi tehnikama iscrtavanja obrva. Osim toga, imaju i dve firme koje proizvode proizvode za obrve. Takođe, jedna firma bavi se kosom i nalazi se u vlasništvu njegove majke Alis i poslednja gorepomenuta, koja im donosi najviše novca.



Autor: N.B.