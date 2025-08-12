AKTUELNO

Marija joj ne da da peva: Verica Šerifović progovorila o penziji, otkrila što se povukla sa estrade

Marija Šerifović podstakla je svoju majku Vericu Šerifović da se povuče sa estrade i ode u penziju, što je izazvalo buru među kolegama.

Mnogi pevači sa estradi su komentarisali da je Marija Šerifović "zabranila Verici da peva", a njih dve su sada progovorile o tome.

Marija Šerifović je za svoj Jutjub snimala vlog u kojem je Verica birala između koleginica, pa pomenule penziju.

- Idemo na koleginice koje su starija generacija, a koje još uvek rade lepo svoj posao. I što bih ja rekla, ne moraju da idu u penziju - rekla je Marija.

Na to se nadovezala Marija, koja je rekla da je ona inicijator.

- Ne moraju i to morao da razjanismo, nisi ti mene naterala da ja prestanem. Jadna Verica, ne da joj Marija da peva - rekla je Verica.

- Nisam ja tebe naterala, ali sam ja bila idejni tvorac te ideje, ti si se složila. Mnogo lepa priča - dodala je.

Podsetimo, Marija Šerifović nedavno je donela odluku da ne bude više član žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

- Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao - napisala je Marija i dodala:

- Hvala ti na šansi da budem deo ovog neba. Bila je čast, direktore! Hvala svima vama koji ste mi poklonili poverenje, koji ste me slušali i ponekad trpeli, hvala što ste verovali da moje reči imaju smisla. Hvala kandidatima koji su u moj život doneli toliko lepih trenutaka i podsetili me šta znači boriti se za svoj san. Novom direktoru, kao i celokupnoj ekipi koja stvara ovaj šou, želim puno sreće i još mnogo uspešnih sezona! Ipak, posle svega, puno mi je srce kad znam da smo se rastali uz iskrene zagrljaje, kao prijatelji i kolege koje su mnogima pomogli da ostvare svoje snove. A vi što ostajete za tim stolom znam da ću vam nedostajati! Čak ćete i vi meni. Iskreno čestitam Nikoli Stanišiću, nadam se da će pametno iskoristiti ovu veliku odskočnu dasku koju je dobio! Naravno i Ceci, koja ga je ovih godinu dana vodila na pravi način.

