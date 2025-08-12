Slika Sandre Afrike ostavlja bez teksta: Pokazala savršeno telo, a o jednom detalju svi pričaju (FOTO)

Sandra Afrika podelila je na Instagramu fotografiju sa jahte na kojoj pozira u kupaćem kostimu.

Sandra Afrika leto provodi radno u Crnoj Gori, međutim Sandra naravno koristi priliku i da uživa i da se sunča

Ona je objavila sliku u izazovnom kupaćem i pokazala svoje zgodno i preplanulo telo. Šareni kupaći i ogrlica sa zvezdom oko vrata, činili su njenu sliku posebnom.

A pejzaž na prirodne lepote, mnoge je takođe oduševio.

Sandra o Mikišinoj jahti

"Nisam imala vremena da se provozam jahtom. Jahtu ne iznajmljujem, ona tako stoji, možda će Mikiša da iznajmi nekome, koleginice moje su mu tražile za snimanje, pa mogu da mu se jave, to je njegova jahta.

Inače, Sandra je ranije tvrdila da je Vladimira Volkova uhvatila sa koleginicom Ivanom Nikolić, bivšom članicom grupe "Hurricane".

- Ona mi nije bila drugarica, nego koleginica. Bile smo na “ćao, ćao”, nismo se družile. Otvorila mi je vrata, on nije hteo. Nisam joj tad zagledala si*e jer sam bila u šoku. To je bio moj bivši dečko fudbaler sa kojim sam bila pet, šest godina. Mi smo raskinuli i nismo bili zajedno nekih tri, četiri meseca. I onda smo se čuli nakon tog nekog vremena i počeli smo ponovo da se viđamo. Ja sam negde načula to da je on sa tom mojom koleginicom, a on mi je rekao da su se viđali, ali da više nije sa njom. To me je lagao jer je nastavio da se viđa i sa njom i sa mnom. U nekom momentu ja sam nanjušila da nije to završio i samo sam neku noć lagano došla na vrata, pozvonila, pa šta bude - rekla je Sandra Afrika u podkastu "Vostcast" i dodala:

- Čula sam njen glas da vrišti: “Pusti me, pusti me” jer joj on nije bio dao da otvori vrata. I onda sam tek na ono zvonce legla. Bila sam u fazonu: “Druže, ne mrdam odavde dok ne otvoriš vrata”. Ne znam šta sam želela, možda trojku, al’ bi bilo dobro. Baš bih bila faca da sam sela i rekla: “Ajmo sad svi zajedno u trojku!” Još ona plava, a ja sam tad bila malo tamnija. Otvorila je vrata i odmah je stala u tu neku odbranu i rekla: “Ja sam ti otvorila vrata, on nije hteo da ti otvori”. Rekla sam joj: “Hvala lutko, ali samo malo da porazgovaram sa momkom”. Ona je bila samo u gaćicama i skroz gola, a on u boksericama i majici. Rekla sam mu da ode u sobu da porazgovaramo, zaključala sam sobu i stavila ga na krevet da sedne. Ova lupa na vrata, a ja sam ga samo pitala što je lagao, kad sam ga lepo pitala. Baš je glupo. On je samo ćutao jadan, nije znao gde se nalazi.

Autor: N.B.