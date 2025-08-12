Kako je vreme došlo, mnogi će pod šator: Rada Manojlović progovorila o karijeri i kolegama, pa se dotakla Milana Stankovića, evo kada su se čuli poslednji put

Rada Manojlović nastupala je na crnogorskom primorju, a u ekskluzivnom intervju sa Božom Dobrišom ona je progovorila o karijeri.

Na samom početku razgovora Božo je upitao Radu za to što često ima nastupe pod šatorom.

- Kakvo je vreme došlo, mnogi će pod šator. Šalim se naravno, velike zvezde su počele i pevale pod šatorom, ja to volim ja pevam gde su ljudi.

Rada se nakon toga osvrnula i na Milana Stankovića i priče da on uživa u Budvi na jahti.

- Ja sam mu pisala pre par dana, ali mi nije odgovorio, vidiš on na jahti, a ja pod šatorom. Neka se on provodi i tako i treba, ja sam tu pa sam tu, javiće se kada bude mogao.

Nakon toga Rade je otkrila da li je radila nešto na sebi:

- Ja sam mimo tog trenda, nemam obrve, nemam urađena usta, grudi, ja sam prirodna, a danas se ljudi boje da ne budu u trendu. Bitno je danas da si opušten i ako lupiš, pa lupio si.

Autor: pink.rs