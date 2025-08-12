Rada Manojlović nastupala je na crnogorskom primorju, a u ekskluzivnom intervju sa Božom Dobrišom ona je progovorila o karijeri.
Na samom početku razgovora Božo je upitao Radu za to što često ima nastupe pod šatorom.
- Kakvo je vreme došlo, mnogi će pod šator. Šalim se naravno, velike zvezde su počele i pevale pod šatorom, ja to volim ja pevam gde su ljudi.
Rada se nakon toga osvrnula i na Milana Stankovića i priče da on uživa u Budvi na jahti.
- Ja sam mu pisala pre par dana, ali mi nije odgovorio, vidiš on na jahti, a ja pod šatorom. Neka se on provodi i tako i treba, ja sam tu pa sam tu, javiće se kada bude mogao.
Nakon toga Rade je otkrila da li je radila nešto na sebi:
- Ja sam mimo tog trenda, nemam obrve, nemam urađena usta, grudi, ja sam prirodna, a danas se ljudi boje da ne budu u trendu. Bitno je danas da si opušten i ako lupiš, pa lupio si.
Autor: pink.rs