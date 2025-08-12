Zbog ovoga Šemsa Suljaković ne peva za doček Nove godine: Jednom je čak završila u bolnici

AKTUELNO

Šemsa Suljaković, legendarna pevačica narodne muzike, pre izvesnog vremena otkrila je zašto je nema često u medijima i progovorila o karijeri.

Bez presije i pritiska, Šemsa je odredila tempo koji joj odgovara za život.

- Lagano. Ja sam u tim godinama kada idem samo lagano. Mesečno otputujem da radim, da zadovoljim i svoju dušu. Čisto iz navike se spakujem i otputujem, pa odem tri dana, nekad i više. Kratko rečeno, uživam!

Foto: Printscreen YouTube/Semsa Suljakovic

Pevačica je otkrila da je za Novu godinu nastupala svega 5 puta i to na početku karijere, a zbog čega posle toga nikada nije pevala za doček je više nego ineteresantno.

- U mojoj karijeri samo sam 5 novih godina odradila na početku. Sve ostale sam bila na pidžama partiju. To je bila moja odluka. Malo je to iz nekog praznoverja, jer tih pet godina bi mi se svaki put za vreme ili nakon nastupa nešto loše dogodilo. Meni je počelo da radi to po glavi i rekla sam sebi : "To te Bog upozorava da ne radiš za Novu godinu." Ali bukvalno se desilo svaki put nešto - rekla je Šemsa, a potom opisala šta joj se konkretno događalo:

- Recimo padnem niz stepenice u Švajcarskoj, zapne mi haljina. To je bio neki motel sa uskim stepenicama. Nagnječila sam rebra i otišla u bolnicu. U Americi je trebalo sutradan da nastupam u jednom lokalu i dođe policija taj dan u ponoć i kaže da je taj lokal dignut u vazduh! Onda u Bosni u dvorani doček. Bio je švedski sto,a papci navalili i pojeli i popili sve, nismo imali običnu vodu da popijemo! O petardama da ne govorim, od dima nismo mogli da dišemo. Čak je i Martu Savić petarda spržila po nozi. Tada sam rekla stop!

Foto: TV Pink Printscreen

Na pitanje da li će se čuvena prva petorka Južnog vetra ponovo okupiti Šemsa je odgovorila da će to biti teško, pre svega zbog odlaska kolege Sinana Sakića:

- Nismo više kompletni. Tužno je to mnogo i to više biti neće.

