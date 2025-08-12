AKTUELNO

Domaći

Milan Vasić objavio sliku naslednika! Jedna stvar oduševila mnoge: Obećao mi je tata... (FOTO)

Glumac Milan Vasić podelio je sliku svog sina Despota.

Naime, glumac Milan Vasić nedavno je postao otac. Njegova supruga je na svet donela dečaka kojeg su roditelji nazvali Despot.

Milan je sada objavio sliku malog Despota dok je spavao, a lice mu prekrio emotikonom srca.

- Obećao mi je tata da ću za mesec dana ići na Kosovo i Metohiju, napisao je.

Foto: Instagram.com

Milan Vasić nije krio sreću kada je postao otac. Njegova supruga Maja se porodila i na svet je donela sina kom su dali ime Despot.

- Dobrodošao sine Despote u svoj dom, na dan svog imendana Svetog Despota Stefana. Neka te on čuva i bude tvoj zaštitnik. Vole te mama i tata najviše na svetu celom - napisao je glumac u objavi na Instagramu.

Autor: N.B.

