Slavlje u domu Mileta Kitića: Muzika se čula do ranih jutarnji sati, a ovo je povod (FOTO)

Ćerka Mileta Kitića, Elena Kitić je rođendan proslavila na bazenu sa svojim prijateljima i kolegama.

Naime, Elena Kitić je svoj rođendan proslavila gala žurkom, a na proslavi su bili njeni roditelji, prijatelji i kolege.

Elena je sve vreme igrala i pevala, a naravno ni gosti nisu zakazali, te je žurka bila veoma drobra.

Eleni je među rođendan čestitao dečko producent i muzičar Mihajlo Mixa Vujić.

On je na društvenim mrežama podelio emotivnu fotografiju na kojoj je ljubi u glavu, uz poruku: "Srećan rođendan ljubavi".

Mile Kitić o ćerki Eleni

- Ne može još da kaže da je popularnija od mene. Svaka čast, ja bih voleo i biće popularnija, ali nećemo se mi vagati, ja bih voleo da ona bude najpopularnija na svetu - tvrdi on.

Iako peva potpuno drugačiji muzički žanr od svog oca, Elena Kitić za kratko vreme postala je jedna od najpoplarnijih mladih pevačica, koja se trudi da svoju karijeru gradi hitovima, a ne skandalima.

- Ja nisam hteo nju da prisiljavam, to je njega odluka da se ne pojavljuje u medijima. Ona snimi pesmu i to je to, a to što je opet prisutna to je kvalitet nje i njenih saradnika – objasnio je jednom prilikom Kitić za "Grand".

Autor: N.B.