AKTUELNO

Domaći

Slavlje u domu Mileta Kitića: Muzika se čula do ranih jutarnji sati, a ovo je povod (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Ćerka Mileta Kitića, Elena Kitić je rođendan proslavila na bazenu sa svojim prijateljima i kolegama.

Naime, Elena Kitić je svoj rođendan proslavila gala žurkom, a na proslavi su bili njeni roditelji, prijatelji i kolege.

Elena je sve vreme igrala i pevala, a naravno ni gosti nisu zakazali, te je žurka bila veoma drobra.

Foto: Instagram.com

Eleni je među rođendan čestitao dečko producent i muzičar Mihajlo Mixa Vujić.

On je na društvenim mrežama podelio emotivnu fotografiju na kojoj je ljubi u glavu, uz poruku: "Srećan rođendan ljubavi".

Foto: Instagram.com

Mile Kitić o ćerki Eleni

- Ne može još da kaže da je popularnija od mene. Svaka čast, ja bih voleo i biće popularnija, ali nećemo se mi vagati, ja bih voleo da ona bude najpopularnija na svetu - tvrdi on.

Iako peva potpuno drugačiji muzički žanr od svog oca, Elena Kitić za kratko vreme postala je jedna od najpoplarnijih mladih pevačica, koja se trudi da svoju karijeru gradi hitovima, a ne skandalima.

- Ja nisam hteo nju da prisiljavam, to je njega odluka da se ne pojavljuje u medijima. Ona snimi pesmu i to je to, a to što je opet prisutna to je kvalitet nje i njenih saradnika – objasnio je jednom prilikom Kitić za "Grand".

Autor: N.B.

#Elena Kitić

#mile kitic

#pevačica

#rodjendan

#zurk

POVEZANE VESTI

Domaći

ELENA KITIĆ TRAŽI POMOĆ! Oglasila se na mrežama: Ne može da diše i teško spava...

Domaći

OVAKO JE ELENA KITIĆ IZGLEDALA PRE SVIH OPERACIJA: Mreže gore zbog pevačicine fotografije: Promenila lični opis, ali bukvalno (FOTO)

Domaći

Ćerka našeg folkera zapalila mreže: Skinula se u bikini, pokazala savršeno telo, a jedan detalj je sve raspametio (FOTO)

Domaći

SUPRUGA MU PEVALA ZA ROĐENDAN! Tamara Selimović iznenadila Emira Habibovića VELIKOM ŽURKOM! Zvanice se veselili do ranih jutarnji sati, a evo ko je bi

Domaći

ISPLIVALA NIKAD VIĐENA FOTKA MILETA KITIĆA: Malo go bi ga prepoznao u ovom izdanju, jedan detalj na njemu će vas ŠOKIRATI (FOTO)

Domaći

SLAVLJE U MILIJEVOM DOMU! Pevalo se do zore, napravio potpuni ugođaj za ćerku Miu, a ovo je povod (FOTO)