NESTALA ANA KORAĆ! Fanovi zabrinuti šta se dešava, ovo su detalji

Profil bivše rijaliti učesnice Ane Korać nestao je sa društvenih mreža.

Od momenta kako se pojavila u prvoj sezoni rijalitija "Zadruga" i ušla u vezu sa Janjušem, pa onda i još jednim učesnikom, Ana Korać je skoro svaki svoj momenat života kačila na društvene mreže.

Nije se povlačila ni nakon što se udala za biznismena i rodila dete, te smo do nedavno imali prilike da gledamo sve njihove proslave, luksuzne poklone koje dobija i ali i momente sa njihovih zajedničkih putovanja. Međutim, pre nekoliko dana, njen instagram nalog je ugašen. Šta je razlog nije poznato.

Proslavljala psu rođendan u restoranu

Ana Korać na Instagramu je delila i svoje kućne ljubimce, kojima je čak proslavljala rođendane i u restoranima. Ana je 2022. godine pokazala svojim pratiocima da je psu Stikeru napravila ludu žurku. Ona je, naime, u jednom prestoničkom restoranu napravila gala parti za psa.

- Samo vam pas može dati beskrajnu ljubav, nemojte ga izneveriti". Ljubavi, srećan rođendan! - napisala je Ana u opisu objave tada.

Kako se šuškalo u medijima, ona je svog ljubimca Stikera platila nešto više od 5.000 evra.

Ovako je govorila o majčinstvu: - Moje srce, duša, kompletno biće je posvećeno sinu, koji je centar mog sveta. A bebac je predobar, mio, sladak i malen. Upoznajemo se polako, obožavamo i slušamo, i ja njega i on mene. Što se nespavanja tiče, to su one slatke muke o kojima je i meni moja majka govorila. Sad je potpuno razumem. Hvala bogu, sin je poslušan, spava lepo i obaveze oko bebe, bilo danju ili noću, ne padaju mi teško - izjavila je starleta pre tada.

Autor: Nikola Žugić