NAŠA PEVAČICA PROGLAŠENA MRTVOM! Jeziva priča potresla region: Znam da godinama pokušavate...

Pevačica Šemsa Suljaković proglašena je mrtvom nakon čega se oglasila zvaničnim saopštenjem na svom zvaničnom profilu.

Na pojedinim stranicama osvanula je vest da je pevačica Šemsa Suljaković preminula. Zbog ovih navoda ona se hitno oglasila na mrežama i otkrila sa čim se suočava.

- Danas su me navodno proglasili mrtvom... Ceo dan primam pozive i poruke zbog lažnih vesti koje kruže. Iskreno, nemam reči da komentarišem ove neistine. Kako samo čovek bez imalo osećaja može širiti ovakve laži? - napisala je Šemsa u svom oglašavanju.

"Ne možete me zaustaviti"

Kako je navela, misli da se iza svega krije opstruiranje njene karijere.

- Znam da pokušavate da mi narušite karijeru koju sam godinama gradila s puno truda, pošteno i na najljepši mogući način, ali nećete uspeti. Zato se nemojte ni truditi. Ne možete me zaustaviti jer imam ogroman krug ljudi koji me podržavaju. Niko me ne može zaustaviti! Moji koncerti će trajati za moju publiku dokle god budem živa. Do kraja svog života idem napred! Hvala svima koji ste uz mene, koji me podržavate i volite. Vi ste moja snaga i moj ponos - napisala je pevačica.

Autor: Nikola Žugić