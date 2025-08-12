ADAKTAROVI SU POKUŠALI DA SAKRIJU TAJNE OD JAVNOSTI! Sestra ih se odrekla, a ovo je istina o odnosu Adama i Anđele, bili uhvaćeni u šok radnji...

Članovi porodice Adaktar izuzetno su popularni na društvenim mrežama, jer iritiraju svojim bahatim ponašanjem, pre svega Adam, koji je sebe prozvao "bogom obrva".

Iako su svojevremeno u rijalitiju prikazali svoj život, mnoge tajne su pokušali da zadrže sa sebe, o čemu je Kurir pre par godina pisao.

Adam Adaktar je više puta u javnosti istakao da je posebno vezan za svoju majku Alis, koja mu je najveća podrška u životu i karijeri. Njeno pravo ime je Bobana Đokić, što se može videti i po njenim fotografijama sa starog Fejsbuk profila. Ono što je primetno jeste da je u poslednjih nekoliko godina Alis drastično promenila svoj izgled brojnim estetskim intervencijama. Ona je, kako je tada pisao Kurir, u Čačku dugo bila poznati tatu-majstor, a zatim se bavila i ubrizgavanjem botoksa i drugim manjim estetskim tretmanima.

Porodica Adaktar je na sve načine pokušala da sakrije od javnosti da je Adamova sestra Viktorija dugo bila u jako lošim odnosima sa svojom porodicom, a jedno vreme nisu ni komunicirali. Ipak, kada je porodica ušla u biznis sa salonima za korekciju obrva, sestra je ponovo uspostavila kontakt s njima i postala deo biznisa.

Adamova supruga Anđela je po ocu Ruskinja, a godinama je živela u Zemun polju, gde komšije za njih nemaju lepih reči.

O svojoj porodici nikad nije želela da kaže ništa, pa mnogi smatraju da ih se stidi zbog skromnog porekla i uslova u kojima je živela.

Ovo je razlog zašto je Adam promenio prezime

Adam nikad nije bio prihvaćen u svojoj sredini, pa je i to jedan od razloga zbog čega je promenio prezime iz Marjanović u Adaktar. On se često nalazio na meti svojih vršnjaka, koji su ga zbog njegove različitosti i feminiziranog ponašanja zadirkivali, a često i fizički napadali.

Imali odnose u toaletu jednog nargila bara na Vračaru

Ipak, da strast između partnera postoji i nakon nekoliko godina braka, svedoči S., koja je pre izvesnog vremena zatekla Adama i Anđelu tokom se*sa u toaletu jednog nargila bara na Vračaru.

- Adam i Anđela su bili redovni gosti mesecima. Tu im je bio nedaleko i salon, pa su tokom slobodnog vremena uvek išli tamo da nešto popiju i predahnu uz nargilu. Jednom prilikom, kada je bila baš gužva, primetila sam da su njih dvoje nestali u istom trenutku i da ih nije bilo dobrih petnaestak minuta. Kada sam sišla do toaleta, imala sam šta i da vidim: njih dvoje su bili usred se*sa, a Adam je bio iza nje. Bili su šokirani, odmah su zatvorili vrata. Posle nekoliko trenutaka, na brzinu su platili račun i pobegli. Posle ih više nisam viđala tu, od blama su taj bar zaobilazili u širokom luku - završava S.

Lokal Adama Adaktara u centru Vračara razlupan - Ovih dana na Vračaru dešavaju se grozne stvari. Razlupano je i zapaljeno više poznatih lokala. Ovo nas je sačekalo jutros. Ljudi nižeg stepena razvoja koji su ovo uradili - njima je sigurno najteže - napisao je Adam na fotografiji gde se vidi uništen izlog njegovog lokala.

Autor: Nikola Žugić