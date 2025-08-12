AKTUELNO

Domaći

PRATITE OD 20H NARODNU TV! U studio stižu Elena i Lili, večeras sledi PRETRES svih odnosa

Ovo se ne propušta!

Učesnici rijalitija "Farmeri" danima unazad intrigiraju domaću javnost i nakon spektakularne završnice rijalitija, a ove večeri će se u vrućim stolicama u emisiji "Narod pita" naći Lili Stevanović i Elena Petrović.

Foto: tv narodna

Svi očekuju da čuju novitete iz života popularnih farmera, a njhov privatan život nakon rijalitija svima je veoma zanimljiv.

Ne propustite emisiju o kojoj će sutra svi pričati, a večeras, kao i obično i gledaoci imaju priliku da pitaju bivše farmeri sve što ih zanima!

Foto: Narodna TV

