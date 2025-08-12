AKTUELNO

ORI SE MUZIKA NA GROBLJU! Održan nesvakidašnji pomen legendarnom pevaču, došli muzičari, ljudi u neverici!

Održan je pomen Novici Negovanoviću na seoskom groblju u rodnim Adranima uz prisustvo četvoro harmonikaša koji su odali počastnlegendarnom kompozitoru.

Od moždanog udara u 76. godini preminuo je legendarni tekstopisac i estradni umetnik. Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa groblja gde četvoro harmonikaša sviraju u njegovu čast.

Pored vanvremenskih pesama koje je napisao i optpevao "Teče rekla Gruža", "Selo moje na Moravi" i mnogih drugih, začula se i "Jedna reka u mom kraju".

Malo je poznato da je pesmu Cuneta Gojkovića stvorio upravo Novica Negovanović, ali i numeru "Ko se jednom napije vode sa Baščaršije".

Sećanje na muzičku legendu ne bledi

Podsetimo, Novica Negovanović je preminuo 2021, u 76. godini, a sahranjen je u svom rodnom selu Adrani kod Kraljeva.

Naša ekipa je nedavno boravila u Adranima, gde smo se uputili kako bismo porazgovarali s njegovom porodicom i komšijama, ali i videli u kom je stanju njegova porodična kuća, u kojoj je živeo sve do smrti.

Odmah po dolasku u centar sela uočili smo veliki mural u Novičinu čast na zgradi Doma kulture, gde su ispisane i reči njegove čuvene pesme: "Selo moje kraj Morave, volim tvoje običaje".

U razgovoru s meštanima saznali smo da njegova supruga Mirjana s porodicom živi u Kraljevu i da s vremena na vreme dolazi da obiđe kuću u Adranima, kao i da tamo trenutno nema nikog od članova porodice.

Uputili smo se ka kući, gde smo zatekli komšiju pokojnog Novice, koji nam je ispričao šta se tu dešava otkad je estradni umetnik napustio ovaj svet.

Udovica brine o kući

- Udovica Mira dođe s vremena na vreme, ali sad ovde niko ne živi, ona je u Kraljevu. Mira brine o kući i dvorištu, redovno plaća održavanje, skoro je i trava posečena. Ipak, nije to to kad neko stalno ne živi ovde. Ima mnogo lopova ovde, treba obratiti pažnju. Svaki put kad prođem ovuda i vidim ovaj njegov auto kako stoji ovde u prašini, tuga me neka obuzme - kaže komšija i nastavlja:

- Novica je bio divan čovek. Velika je tuga bila ovde u selu kad je preminuo. Mnogo je voleo Adrane. Sećam se da je mnogo teško podneo kad su mu tipovali kuću i odneli mnoge vredne stvari. Bilo je tu mnogo keša, ali najžalije mu je bilo harmonike. Nije on to zaslužio. Lopovi nikad nisu pronađeni. Nadam se i da će ljudi iz Kraljeva ispuniti svoje obećanje i da će konačno podići spomen-obeležja u njegovu čast, ali i u čast Predraga Živkovića Tozovca. Oni su to zaslužili i to je trebalo već da bude gotovo. Ne znam šta se više čeka s tim. Selo se odužilo manifestacijom njemu u čast - rekao nam je setno komšija.

