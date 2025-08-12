AKO IMA NEKA BOLNICA ZA OVAJ PROBLEM, JAVITE: Marija Šerifović zatražila pomoć od fanova! Otkrila šta joj se dešava

Pevačica Marija Šerifović trenutno je na odmoru odakle se rano jutros oglasila i od svojih pratioca je zatražila pomoć.

Nakon što je loše sanjala, Marija je od njih tražila da joj pomognu kako to da reši i ujedno da joj kažu da li se i njima to dešava.

- Da li vi sanjate katastrofe? Raznorazne! Ako ima neka bolnica, nešto za ovaj problem javite. Nekakav Afrički vrač. Šta god brate mili, šta god - napisala je Marija.

Limitirala koncerte

Inače, Marija se nedavno oglasila saopštenjem u vezi njenih koncerata za ovu godinu.

- Da ne bude zabune! Da, ja jesam na odmoru do daljnjeg. Zbog toga je i limitiran broj koncerata u ovoj godini...I to bi vam bilo to za ovu godinu - završila je Marija, a mnogi su se zbog ovog rastužili, obzirom da su očekivali da će pevačicu moći da slučaju dosta više.

Autor: Nikola Žugić