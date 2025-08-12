AKTUELNO

Domaći

Telo od milion dolara! Naša voditeljka se porodila pre par meseci, a sada pokazala kako se baškari - Ovo je njen trik (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Jelena Simonović ||

Voditeljka Marija Egelja (35) porodila se u aprilu i na svet donela sina Luku, a sada se snimila u kupaćem kostimu dok je uživala na bazenu i izgledom sve oduševila.

Marija Egelja je objavila šaljiv snimak na Instagramu u kom je otkrila kako je pored dvoje dece uspela da sat vremena odmori i kupa se, a da je niko ne uznemirava.

Foto: Instagram.com

- Rekla sam detetu da me zove za 10 minuta da sredimo igračke, evo uživam već sat vremena - napisala je ona i dodala: "Ne prilazi ako nećeš da sređujemo sobu".

Ujedno, voditeljka Pinka pokazala je brutalnu figuru u bikiniju, a svi komentarišu to koliko brutalno izgleda nakon dva porođaja.

Autor: Nikola Žugić

#Bazen

#Marija Egelja

#Odmor

#Pink televizija

#voditeljka

