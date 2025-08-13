AKTUELNO

Domaći

STRAVIČNI PRIZORI PREPLAVILI INTERNET! Oglasili se poznati zbog STRAŠNIH požara u Crnoj Gori, mole se za ugrožene ljude (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Risto Božović, TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Besana noć je iza građana Crne Gore, koja se bori sa velikim požarima na više lokacija, a prava drama odvija se u Podgorici, gde vatra guta sve pred sobom.

Prvi požar izbio je kod Čanja, a potom se vatra razbuktala i u Podgorici, Budvi, Baru, Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju. Apokaliptični prizori obišli su region, a sada su se oglasile i naše poznate ličnosti zbog ove nesreće koja je zadesila Crnu Goru.

Zbog situacije sa kojom se suočavaju naše komšije, neki naši pevači uputili su poruke solidarnosti i žaljenja podelivši na svojim storijima foografije stravičnih slika poručivši time da su uz narod Crne Gore i da se mole za njih.

Među prvima koji su se oglasili su Anđela Ignjatović Breskvica, Sloba Radanović, Teodora Džehverović i Barbara Bobak.

Breskvica je podelila užasavajuće scene požara, ali i snimak hrabrih vatrogasaca koji se bore da isti ugase i sačuvaju živote.

Teodora Džehverović je uz sliku postavila emotikon koji označava molitvu, a Tamara Milutinović je poručila:

- Podrška za sve ljude u Crnoj Gori koji su ugroženi u stravičnim požarima.

Podsetimo, na teritoriji Crne Gore kuljaju požari koji su odneli neke žrtve ali i ugrozili kuće i imovinu stanovnika Crne Gore. Najkritičnije tačke trenutno su između Buljarice i Čanja, Đurkovića u Piperima iznad Rogama, u Kučima i Kokotima.

Autor: Nikola Žugić

