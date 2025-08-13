Mislila sam da će me Popović... Jovana Pajić otkrila šta joj se desilo na finalu Zvezda Granda, otvorila dušu posle toliko godina

Jovana Pajić karijeru je započela u „Zvezdama Granda“ u drugoj sezoni kada je pobedu odnela Milica Todorović.

Pevačica je nedavno otkrila šta se dešavalo iza kulisa tog finala i priznala je da se plašila reakcije Saše Popovića.

Na sreću, nije bilo velikih problema, a Jovana se danas sa osmehom priseća ove neprijatne situacije.

-Sećam se izlazimo na tu binu, a moje društvo iz osnovne škole sa Karaburme donelo baklje. Pomislila sam sad će Popović u top da me stavi. Zamislite koncert, oni došli sa bakljama, vidim žute majice, znala sam da su oni – rekla je Jovana nedavno u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i dodala:

-U tom momentu sam pomislila kakvo crno takmičenje, diskvalifikovaće me sada. Međutim, preživela sam, nisu pravili nikakve probleme.

Jovana Pajić i Milica Todorović su više od deceniju prijateljice, te ne čudi što je upravo ona među prvima saznala lepe vesti.

- Da, čestitala sam joj naravno. Naravno da mi je drago, porasle smo zajedno i puno mi je srce jer znam kolika je to bila njena želja. Na celom tom našem razvojnom putu mislim da je ova stvar koja joj se trenutno dešava vrhunac postojanja i prilično sam sigurna da će ona to sjajno da iznese prvenstveno jer je jedna emotivna osoba, neko ko je sa decom fenomenalan, znam to po svojoj deci. Ona je ljubav na dve noge i presrećna sam zbog nje. Za sve što je bude zanimalo, ja sam tu. Ona vampiriše noću, ne spava isto kao i ja, tako da ako prigusti u toj trećoj smeni, ja sam tu - rekla je Jovana Pajić za domaće medije.

Autor: N.B.