Godinama bile najbolje drugarice, pa ih život razdvojio: Naslednica Saše Popovića odrasla sa ćerkom poznatog pevača, družile se od osnovne škole, a onda se sve promenilo

Saša Popović bio je veliki oslonac svojoj porodici. Ćerka Aleksandra, supruga Suzana, kao i njen sin Danijel, ostali su bez podrške i čoveka koji ih je voleo bezuslovno.

Aleksandra Popović nikada nije želela da se oglašava za medije i malo se zna o njenom privatnom životu. Jedna od zanimljivih i retkih informacija koje su dospele u javnosti je i njeno prijateljstvo sa Sofijom Šašić, ćerkom Željka Šašića i Sonje Vuksanović.

- Aleksandra voli muziku, zna mnogo pesama i stalno nešto peva. Najbolja drugarica joj je Sofija, ćerka Željka Šašića. Spavaju jedna kraj druge, idu u isti razred, sede u istoj klupi i zajedno treniraju tenis - otkrio je prvi čovek "Granda" u intervjuu koji je dao pre nekoliko godina.

Aleksandra i Sofija su u međuvremenu stasale u devojke, pa iako su imale manje-više istu polaznu osnovu, svaka je krenula na svoju stranu. I, po svemu sudeći, odavno već nisu najbolje drugarice.

- Naša ćerka Aleksandra je jedna divna devojka koja završava IT akademiju, ima najbolju drugaricu Kaću i lep privatni život, i uvek kaže da želi da takav i ostane - pričao je Saša o svojoj ćerki.

- Vrlo je skromna, ne traži ništa. Dete je poznatih roditelja i može sve, ali ništa ne traži. Stvarno sam ponosna i svaki dan kažem da sam blagoslovena što imam takvu decu. Takav je i sin, a takva je i ona - isprala je Suzana.

S druge strane, Sofija Šašić dala je više povoda od Aleksandre da se nađe u medijima. Sudeći po njenom „Instagramu“ jasno je da uživa u putovanjima, brendiranoj garderobi i životu na „visokoj nozi“. Pisalo se i o posetama estetskih hirurzima u Turskoj, a na meti tabloida bio je i njen ljubavni život.

Autor: N.B.

