Dame uzdišu za njim, a ne može da nađe devojku: Pevač progovrio o ljubavnim odnosima, plaši se da ga je neko PROKLEO

Pevač, Žarko Madžić važi za jednog od najpoželjnijih mladih Zvezda Granda na našoj estradi.

Ipak, nije sve tako kao što izgleda, Madžić je nedavno otkrio da nema sreće u ljubavi.

-Niko ne može da mi pomogne kada je reč o ljubavi. Vrtimo se u krug – kada mi se svidi neka devojka, ja njoj ne, ili obrnuto. Moj rekord je da budem sa nekim mesec dana. Kao da sam proklet, kaže Madžić i dodao da trenutno nije zaljubljen.

-Svaka u koju se zaljubim ista je kao ona pre: bezobrazna, samostalna i ima sindrom bivšeg dečka, rekao je.

Iako priznaje da je pomalo posesivan, Žarko tvrdi da to nije na negativan način.

- Samo želim da provodim što više vremena sa osobom koju volim. Brižan sam i uvek vodim računa da li je devojci sve potaman – da li je gladna, umorna ili joj nešto fali. To pokazujem tek kada se zaljubim – zaključio je pevač.

Pre pevanja, radio kao obezbeđenje

- Imao sam uniformu kao obezbeđenje, stajao na vratima 12 sati i to potpuno beskorisno. Jednog dana je toliko ljudi bilo u radnji i toliko kupaca da su me stalno pitali da li ima M veličina od ovog, onog modela majica i ja sam tri, četiri puta pokušao da im objasnim da sam obezbeđenje, da mi na uniformi piše da sam obezbeđenje. Međutim, to niko nije razumeo i ljudi su samo nastavili da mi traže razne modele i veličine. Onda mi je postalo zanimljivo, pa sam im odgovarao da ću otići do magacina da vidim da li imaju tu i tu veličinu i stanem sa strane i čekam, a onda se vratim i kažem da nema, da je prodato – kroz osmeh se prisetio Madžić i dodao da ipak nije zavitlavao ljude, samo mu je u tom trenutku bilo dosadno.

Žarko je priznao da je bio u situaciji da odbije prostitutku, a na pitanje da li je do sad imao slična iskustva, odgovorio je:

- Ne, ne, nisam nikada jer nije bilo potrebe. Jednom sam išao sa drugarima, jednostavno sam želeo da vidim kako je to. U jednom trenutku drug je stao nasred autobuske stanice i pozvao jednu devojku u automobil. Pokupili smo je, zavukli smo se u šumu neku i drug je završio šta je imao. Ta devojka se zatim ponudila i meni da probam, ali ja sam se samo zahvalio i rekao da sam veren i da imam devojku koju mnogo volim.

Autor: N.B.