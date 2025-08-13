Jedan kolega je prozvao LUDAČOM: Zorana Pavić progovorila o karijeri, prisetila se devedesetih pa otkrila koliko se estrada promenila

Pevačica se prisetila poslovnih početaka i uporedila današnju

Zorana Pavić evocirala je uspomene na period najveće slave, prisetila se nezaboravnih turneja i anegdota s kolegama, ali se osvrnula i na detalje iz privatnog života.

Kakva vas sećanja vezuju za devedesete godine?

- Kada se setim devedesetih, uvek me obuzmu najlepše emocije. Napunim se pozitivnom energijom i dobrim raspoloženjem. Smatram da je, uprkos lošim okolnostima, taj period bio čaroban zahvaljujući muzici koju smo moje kolege i ja stvarale. Neizmerno sam srećna što i dan-danas imamo priliku da nastupamo i što je u prvim redovima mnogo mladog sveta. Svi oni pevaju naše pesme od prve do poslednje reči, a na koncerte čak dolaze i obučeni u duhu devedesetih. Mojim kolegama, ali i meni je čast kada tako nešto vidimo. To je znak da smo radili prave stvari.

Koja je najzanimljivija anegdota koju ste doživeli na nekoj od turneja?

- Bilo ih je pregršt, ali jedna mi je ostala u posebnom sećanju. Devedesetih smo svakodnevno nastupali u Crnoj Gori i bilo je sasvim logično da iznajmimo kuću u kojoj ćemo boraviti. Kako sam luda za životinjama, neprestano sam hranila mačke koje su dolazile na terasu, što je posebno izluđivalo Srđana Mobi Dika, koji me je prozvao ludačom koja je okupila čopor mačaka!

Da li se dešavalo da se posvađate s nekim od kolega?

- Ne! To su ljudi koji su mi i dan-danas izuzetno dragi. Neke od njih viđam ređe, dok se s drugima često čujem i sarađujem, ali sam sa svima u sjajnim odnosima. Svaki naš nastup i turneju obeležili su smeh i dobro raspoloženje. Bilo je perioda kada smo nastupali svakog dana, a kada bi svako od nas bio u različitom gradu u Crnoj Gori, nakon nastupa smo se u cik zore okupljali i prepričavali jedni drugima šta smo doživeli.

Koliko vam se život promenio u odnosu na devedesete godine?

- Na sceni sam preko 30 godina, ali sam i pre toga znala da će muzika biti moj život. Ništa se nije previše promenilo, osim što se trudim da me što manje ima i da se bavim isključivo i samo muzikom, a ne svim ostalim što estrada sa sobom nosi. Ljudi i danas izuzetno pozitivno reaguju kada me vide, što je najbitnije od svega, ali nekada poželim da me baš niko ne prepozna i da budem potpuno nevidljiva!

Na šta ste potrošili najveći honorar koji ste zaradili tokom karijere?

- Ne sećam se na šta sam potrošila najveći honorar, ali se sećam prvog, koji je definitivno bio najslađi. Tada sam još uvek radila s bendom iz mladalačkih, gimnazijskih dana i znam da smo zaradili sasvim dovoljno da odemo u kafanu i popijemo nekoliko pića. Sve pare sam, naravno, potrošila istog dana.

Kako komentarišete današnju muzičku scenu?

- Činjenica je da ima svega i svačega. Kolege vole da budu u centru pažnje, da se slikaju, daju intervjue... Žele da budu primećene i mnogo toga rade u marketinške svrhe, ali im ne zameram, niti bilo koga od njih osuđujem jer svako ima pravo da sa svojim životom radi šta god poželi. Da sam prodala privatnost, sigurno je da bih i ja profitirala, bila veća zvezda... Ipak, izabrala sam da sačuvam mir.

Da li ste ikada zažalili što se niste udali?

- Na pitanja o privatnom životu odavno ne odgovaram. Trudim se da sve što je vezano za intimu sačuvam isključivo za sebe, jer ono o čemu ljudi ne znaju ništa ne mogu ni da pokvare.

Autor: N.B.