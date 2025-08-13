AKTUELNO

Kao sa modne piste: Ćerka Siniše Mihajlovića oduševila sve, pokazala izvajano telo u kopaćem, komentari pljušte (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Proslavljeni fudbaler Siniša Mihajlović iza sebe je ostavio suprugu Arijanu i njihovo petoro dece, a ćerka Virdžinija svojim izgledom sve ostavlja bez daha.

Naime, Virdžinija je na svom Instagram profilu veoma aktivna, a gotovo svakodnevno deli detalje iz privatnog života.

Foto: Instagram.com

Ovog puta ona je pokazala svoje telo u jednodelnom kupaćem kostimu koji retko ko može da iznese.

Prorezi na bokovima su dodatno istakli njene atribute, grudi su bile u prvom planu i komentari na račun njenog izgleda su se nizali.

"Kao sa modne piste", "prelepa i prezgodna", "prava lepotica".

Foto: Instagram.com

Ćerka pokojnog Siniše Mihajlovića, Virdžinija, porodila se u septembru i na svet je donela dečaka Sinišu Leonea.

Virdžinija je za jedan italijanski magazin objasnila značenje:

- Izabrali smo ime Leone Sinisa Vogliacco jer je meni ime Leone uvek bilo omiljeno i spojeno sa Siniša mi se svidelo kako to zvuči - rekla je Virdžinija tada, pa dodala:

- Moj tata je uvek bio lav.

Autor: N.B.

