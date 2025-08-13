Melina kupila stan u Monte Karlu: Bivša žena Harisa Džinovića pazarila nekretninu, a prva komšinica joj je Lepa Brena, evo ko se još baškari na luksuznoj destinaciji

Melina Galić, doskoro Džinović, nedevano je pazarila nekretninu u Monte Karlu i to u kraju gde stan ima i Lepa Brena.

Nakon razvoda od Harisa Džinovića, kretaorka je svoj život i posao preselila u Francusku, gde je poslednjih meseci u više navrata snimljena kako uživa na luksuznim lokacijama.

Njihova ćerka Đina redovno pokazuje kako uživa sa majkom na Azurnoj obali i na društvenim mrežama obaveštava pratioce o svim detaljima vezanim za njihov život.

Pevačeva nekadašnja zakonita žena za sada nije pokazala javno emotivnog partnera.

- Melina je uzela nekrateninu gde stan ima i porodica Živojinović. Tu borave i svetske zvezde poput Madone, Kajli Minog i ostalih. Zanimljiva je lokacija, ali nisam siguran da su se Melina i Brena još uvek srele - priča izvor.

Haris i Melina su proveli 22 godine zajedno, a ove godine su rešili da stave tačku na bračni život iz kojeg imaju dvoje odrasle dece. Haris je nastavio da živi u velelepnoj vili koju je sagradio na Senjaku, dok je Melina neko vreme boravila u rodnoj Bosni i Hercegovini, a potom je prešla u Francusku.

Inače, Lepa Brena jedna je od najbogatijih na domaćoj javnoj sceni. Njeno bogatstvo meri se u milionima evra. Poseduje veliki broj nekretnina, jahtu i ogroman vozni park.

Oni imaju i stan u Monte Karlu od 150 kvadrata u kom se nalazi veliki dnevni boravak sa dve kuhinje, terasa, spavaća soba kao i tri sobe za goste. Prema tržišnim cenama nekretnina, kvadrat u luksuznom delu gde Brena i Boba imaju stan kvadrat se krece oko vrtoglavih 50.000 evra, pa bi po toj računici njihov stan vredi 7.500.000 evra.

