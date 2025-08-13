Ona je moj proizvod, može da se ljuti koliko hoće: Čeda Čvorak progovorio o grupi Luna, otkrio da li je u kontaktu s Majom Marković

Imao šta da kaže!

Muzičar i kompozitor Čedomir Rajičić, javnosti poznatiji pod umetničkim imenom kao Čeda Čvorak ogolio je dušu i otkrio detalje o grupi "Luna" i pevačici Maji Marković sa kojom je osnovao bend, o učešću u rijalitiju, ali i svojim naslednicima.

- Ne bavim se muzikom već 2-3 godine, bavim se nekim drugim biznisom ozbiljnim. Planiram da napravim jedan CD, gde ću ja da pevam kao kantautor, i album će se zvati “Samom sebi”. Ja kažem: “Počinjem da pravim novu karijeru koja će sigurno propasti”. To su pesme koje nemaju ambiciju da naprave pare, imaću neki bend gde ću sa njim pet puta godišnje odsvirati nešto - kaže Čeda i otkriva kakvo mišljenje ima o novom pravcu muzike:

- Svako vreme ima svoje junake. Mi smo dočekali novo vreme i naše pesme žive, ako i oni dočekaju to novo vreme i da njihove pesme žive sa odrastajućom generacijom, to je sve ispravno. Mobi Dik je pevao “Rodićeš mu sina, kralja kokaina” i bio je osuđen, a sada je masa pesama da kao jelovnik idu droge i niko ne pravi problem. Mislim da je ovo vreme oslikano kroz pesme i da je to realno. Slušam ih ponekad, ja sam krmača, sve slušam. Volim narodnjak, volim sve što je lepo. Vidim da u žiri ulaze i ljudi koji ne znaju da pevaju i ocenjuju pevače, ima ih. Dolazi neko ko ne zna ništa da ubode i on te ocenjuje. Mala Breskvica dobro peva, Zorja kida i Sanja Vučić, neke ću preskočiti.

Prva pevačica grupe Luna, Maja Marković napustila je ovaj sastav, a Čeda ističe da je posle njenog odlaska trebalo da stane.

- Jeste, sa pevačicom Majom Marković, grupa “Luna” je doživela najveću ekspanziju. Tu je trebalo da stanem, to sam i u svojoj biografiji pokušao da objasnim, okolnosti su me naterale da nastavim. Bilo je i kasnije hitova, zbog muzike bih probao dalje, evo publika to i dokazuje, da voli to. Želeo sam da stanem i trebalo je, ali neke životne okolnosti su me naterale da nastavim, ekonomija je bila uputna. U svakom slučaju, šteta što smo uništili duo koji je radio odlično - kaže on i otkriva da danas nemaju kontakt:

- Nismo ni u kakvom odnosu, bio je neki blam, na jednoj televiziji, neka skrivena kamera, kad je pokušano da mi se napakuje, što ja nisam razumeo. Sa većinom ostalih pevačica sam u okej odnosima. Ja sam u njih ulagao, nisu one u mene. Što bih ja bio loš prema njima? One su moj proizvod. Mogu one da se ljute koliko hoće, ali one su moj proizvod, kao što smo svi mi proizvod Pinka.

Čeda otkriva da su njegovi sinovi nasledili od oca gen za muziku, ali da on na njihove izbore nikada nije uticao.

- Stariji sin Mihajlo jeste krenuo mojim stopama, radi za Editu i za dosta pevača, uspešan je, a mlađi je direktor jedne ozbiljne firme, ne bavi se muzikom, ali ima ozbiljan talenat, ali nikada ga to nije zanimalo. Da nije moja bivša žena vukla Mihajla u muzičku školu ni on ne bi bio to - kaže on.



Autor: N.B.