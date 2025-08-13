Ovako danas izgleda Maja Marković, prva pevačica grupe Luna: Pojavila se posle decenije pauze u javnosti (FOTO)

Jedan od najlepših glasova regiona, Maja Marković, bivša pevačica grupe Luna, više od deceniju, nije se pojavljivala na našoj estradnoj sceni. Svoj muzički put, nastavila je pevajući na kruzerima širom sveta.

Posle više od 10 godina, Maja se pojavila kao specijalna gošća revijalnog programa, na muzičkom festivalu „Biser Jadrana“ u Tivtu.

- Nakon mnogo godina, gotovo jedne decenije, prvi put sam ponovo nastupila na domaćoj sceni. Očekivala sam pozitivan odziv, ali emocije i podrška koje sam doživela su prevazišle sva moja očekivanja. Ta ljubav – sa bine, od strane kolega, iz publike, s društvenih mreža, iz poruka i komentara – ostavila me je bez teksta.

- Zahvalna sam svima koji su bili uz mene, fizički ili virtuelno, i iskreno razmišljam o tome kako bih ljubav koju dobijam mogla da uzvratim – novom, dobrom muzikom,svakako,nekada u budućnosti - rekla je Maja.

Maja je bila članica žirija na Regionalnoj večeri, drugog RMF „Biser Jadrana“, koji je okupio veliki broj poznatih imena: Dadu Topića, Jellenu, Ivanu Ćosić, Fazlu, Makadam, Andrijanu Božović itd...

- Posebnu zahvalnost dugujem Zvonimiru Nedeljkoviću, PR – u festivala, mom dragom Lozničaninu, koji me je pozvao da budem deo festivala i koji je ključna osoba zbog koje sam ove godine uopšte učestvovala. Zahvaljujem se i direktoru festivala,Bojanu Deliću, na toplom pozivu i sjajnoj organizaciji. Bilo je pravo zadovoljstvo sarađivati, a nadam se, da nas u budućnosti čekaju novi zajednički projekti.

Organizator festivala, koji je ove godine pratilo više miliona ljudi iz regiona, Evrope i sveta je NVO Delić koji nedostaje uz podršku Opštine Tivat i gospodina Željka Komnenovića. Festival je održan 18. jula ( Domaće veče) i 19. jula ( Regionalnoveče).

Ovacije, aplauzi, suze u publici. Nostalgija, želja za Majinim novim pesmama, možda je navedu da se ponovo vrati muzici i našoj publici.

- Ne mogu ništa da obećam – ni kada, ni da li će se desiti moj povratak. Znam samo da će se to dogoditi ako i kada ja osetim da je pravi trenutak. A do tada, svima koji me i dalje vole i pamte – šaljem svoje srce - dodala je Maja u zvaničnoj izjavi zamedije (prvoj. Nakon više od decenije).

Jedno je sigurno, šarm, lepota i vokal se, u Majinom slučaju ne menjaju. U nastavku pogledajte video čuvenog hita „Naša ljubav“ , koji je Maja izvela u revijalnom delu festivala „Biser Jadrana“ u Tivtu.

Autor: N.B.