Porodila se Milena Vučić: Naša pevačica na svet donela DVE DEVOJČICE (FOTO)

Popularna pevačica iz Crne Gore, Milena Vučić (38) porodila se i na svet donela blizance, tačnije dve devojčice.

Milena Vučić najlepšim povodom oglasila se na Instagramu, podelila sliku iz porodilišta i poručila:

- Stigle su nam devojčice, ljubavi da li si svestan koliko smo bogatiii ??? Žurka može da počne.12.08.2025. dan kad sam još bolje upoznala sreću, strah, zadovoljstvo , ljubav... Ma životu sam rekla hvala. Sve smo izgurali , ali bukvalno, treći put, uz pomoć doktora i čoveka , koji je za mene heroj. Zajedno smo se borili ,doktor, babice , sestre, anesteziolog, studenti...Njihov pogled nikada neću zaboraviti... A bilo je i suza... Znanje, posvećenost, pažnja, nežnost, ....prema svim ženama koje su bile tu, zaslužuju divljenje. GAK Višegradska poseduje stručnjake i ljude koji zaslužuju naklon. Sada idem da se odmaram, još koji dan... - napisala je pevačica.

Milena Vučić je nedavno govorila o trudnoći i tada istakla da nikako nije očekivala blizance.

- Ja sam reagovala vrlo burno kada sam saznala. Prvo sam se histerično smejala, a onda sam se pitala - kako je to moguće? Naravno da smo suprug i ja želeli treće dete, da time zaokružimo jedan ciklus. A onda mi doktor kaže: "Ovde kucaju dva srca", a ja ga pitam: "Doktore, je l’ to moj stomak?". Nisam znala šta me je snašlo. A on samo kaže: "Neka je sa srećom" - izjavila je Milena jednom prilikom.

