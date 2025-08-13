AKTUELNO

Naša pevačica kida kako izgleda: Slikala se pored bazana i pokazala pločice, a ima samo 48 kilograma

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com/privatna arhiva ||

Pevačica Zorana Stefanov se proslavila takmičenjem u "Pinkovim zvezdama", a kasnije i učešćem u "Zadruzi", a sada je novim fotografijama u kupaćem izazvala brojne komentare.

Nakon javnog eksponiranja u rijalitiju, Zorana Stefanov se povukla iz javnog sveta i posvetila porodici, ali je na društvenim mrežama veoma aktivna gde deli fotografije iz svakodnevnog života.

Foto: Instagram.com/privatna arhiva

Ona često objavljuje fotografije sa putovanja, a sada je pozirala u šljokičavom kupaćem i pokazala vitko telo.

Zorana Stefanov je pozirala pored bazena, a u prvom planu istakla je mišićave noge i pločice na stomaku. Inače, pevačica, kako pišu mediji ima 48 kilograma.

Nakon povlačenja iz medija, Zorana je pronašla sreću sa svojim partnerom Nikolom, sa kojim ima ćerkicu Enu.

