MOJE DVE DEVOJČICE: Muž Aleksandre Bursać ne krije sreću zbog proširenja porodice! Objavio fotku trudne pevačice, a njen stomak u prvom planu (FOTO)

Ne može da sakrije sreću!

Aleksandra Bursać i njen suprug Stevan Sekulić pre manje od mesec dana objavili su da čekaju svoje prvo dete. Par je uskoro otkrio i da u njihov dom stiže devojčica, a sad smo imali priliku da vidimo pevačicu u punom sjaju.

Stevan je, naime, objavio fotografiju pevačice koja je nosila usku haljinu, a kako ju je fotografisao iz profila, njen trudnički stomak bio je u prvom planu.

Na fotografiji je pevačica imala širok osmeh što dovoljno govori o tome koliko je srećna što je u drugom stanju i kroz koji mesec će se ostvariti u ulozi majke.

Nakon što je priznala da je trudna, Aleksandra je svoje pratioce na Instagramu pitala za savete, a neke od njih je podelila i javno.

Autor: M. V.