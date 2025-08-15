DELI SVE NA RAVNE ČASTI: Žika Jakšić napisao testament, njemu je obezbedio STAN

Žika Jakšić navodno je odlučio da napiše testament kako bi obezbedio oba sina i bio siguran da će sve što je u životu stvorio otići u prave ruke.

Žika Jakšić, koji se uspešno oporavlja od moždanog udara, je tokom karijere stekao značajnu imovinu i više nekretnina.

Nakon razvoda od druge žene on živi sam u kući na Bežanijskoj kosi, a svojevremeno se pisalo da je doneo odluku da napiše testament i imovinu na ravne časti podeli sinovima.

- Žikin stariji sin Andrija se nedavno oženio, a potom i doselio u tatinu kuću na Bežaniji. Istina je da mu je Žika obezbedio stan, ali on za tu nekretninu ima druge planove. Žikina kuća je prostrana, ima dovoljno mesta za sve, a on maltene nikad i nije tu. I, njemu je lakše da bude sa svojom decom nego sam, pošto da se ženi neće. Odlučio je i da napiše testament, kako se sutra njegova deca ne daj bože ne bi svađala i sve je podelio na ravne časti. On je jako emotivan čovek, ume da plače bez nekog posebnog razloga, sve ga rastuži. Kada mu je Andrija saopštio da će se doseliti kod njega, danima je plakao od sreće - pričao je svojevremeno za medije izvor blizak Žiki.

Autor: M. V.