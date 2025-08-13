Srpski jutjuber HOSPITALIZOVAN u Crnoj Gori! Oglasio se iz bolničkog kreveta, apeluje na turiste... (FOTO)

Andrija Jo se odmah oglasdio iz bolnice i objasnio zbog čega je hospitalizovan. Kako kaže pozlilo mu je zbog previsokih temperatura
Jutjuber i pevač Andrija Jović, poznatiji kao Andrija Jo završio je u bolnici.
On se odmah oglasdio iz bolnice i objasnio zbog čega je hospitalizovan. Kako kaže pozlilo mu je zbog previsokih temperatura
- Prethodna dva dana su bila sastavljanje sa životom, prekjuče sam dobio toplotni udar jer je bio najtopliji dan u Crnoj Gori - napisao je i dodao:
- Čuvajte se i pazite se od ovih vrućina.
Andrija Jo da komentarisao je nedavno pojavu da negativni sadržaji povećavaju broj pregleda na drušrvenim mrežama. Influenser se složio i rekao da to ne podržava.
