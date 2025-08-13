AKTUELNO

Domaći

PRIZNALA SA KOLIKO GODINA JE IZGUBILA NEVINOST: Goga Sekulić iznela intimu na dlanu! Ovo će mnoge iznenaditi

Izvor: Informer, Foto: Instagram.com ||

Goga otkrila je da je svoju prvu vezu imala sa 19 godina, a trajala je pet i po godina.

Pevačica Goga Sekulić prisetila se svoje mladosti, te je progovorila o prvoj velikoj ljubavi.

- Imala sam simpatiju u sedmom razredu, ali u to vreme je samo bila priča i simpatije, ne kao danas imaju momke sa 14-15 godina, strašno... - rekla je prvo Goga.

- Zaljubila sam se u dečka sa 19 godina sa kojim sam bila u vezi pet i po godina - istakla je potom.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

- Sa 20 godina sam izgubila nevinost, iako ne volim o tome da govorim jer to čitaju moji roditelji i familija. Previše je intimno. Bila sam zaljubljena u tog dečka i on u mene, ostali smo dugo zajedno - kazala je ona.

Na pitanje na koju poznatu ličnost se "ložila" dok nije bila poznata, kao iz topa je rekla:

- Šeron Stoun i dan-danas od žena, a od muškaraca Kevin Kostner, njih sam obožavala!

Foto: Instagram.com

Pevačica, inače, ističe da je u prethodnom periodu mnogo radila na svom izgledu, te da je uspela da smrša 19 kilograma.

Autor: M. V.

