MILE KITIĆ I MARTA SE USLEILI U VILU NA AVALI: Pevač napustio kuću vrednu 550.000 evra, pa sagradio još LUKSUZNIJU! Evo kako izgledaju sve njegove nekretnine (FOTO)

Za ovaj luksuz Marta i Mile Kitić izdvojili su milion evra, a kako je i sam pevač govorio samo grubi radovi su koštali 300.000 evra

Marta Savić i Mile Kitić, koji važe za jedan od najbogatijih parova na domaćoj javnoj sceni, uselili su se u velelepnu vilu na Avali i ujedno organizovali gala žurku za rođendan ćerke Elene Kitić i useljenje.

Estradni par se odlučio da se preseli iz grada i kuće na Lekinom brdu, koja vredi 500.000 evra, na Avalu, gde su prvo pazarili ogroman plac, a potom izgradili veliku vilu, koja ih je, kako se priča, koštala oko milion evra. Kako je sam folker pričao, samo grubi radovi su ga koštali oko 300.000 evra.

Vila se nalazi u ušuškanom delu placa, sakrivena drvoredom i zidanom ogradom, kako bi zaštitili svoju privatnost. Kuća je modernog dizajna, iz više nivoa i liči na hacijendu, na šta je najverovatnije uticala Marta, koja je dosta vremena provela u Dominikanskoj Republici, gde inače par ima dupleks. U centralnom delu ogromnog dvorišta sa engleskom travom nalazi se bazen, a pogled s terase vile puca na ceo Beograd. Kako smo saznali, Marta je bila i glavni dizajner. Sve u kući je po poslednjim modnim trendovima, sve je birano pažljivo i sa ukusom i vodilo se računa da se uklope savremeni materijali i kvalitet. Zanimljivo je da je dvorište Marta ukrasila mediteranskim rastinjem - palmama i pomorandžama.

Proslavi useljenja i rođendana prisustvovali su pre svega prijatelji njihove ćerke Elene, ali i saradnici Mileta Kitića i Marte Savić. Duž celog dela dvorišta bio je postavljen sto od nekoliko metara, s bogatim menijem. Sudeći po objavama na društvenim mrežama, svi su uživali u odličnoj atmosferi i velelepnoj vili.

Par važi za jedan od najbogatijih parova na estradi i pored vile na Avali poseduju kuću na Lekinom brdu, kao i kuću u Dominikanskoj Republici.

Folker Mile Kitić odlučio je da se iseli iz Beograda i svoje velelepne vile na Lekinom brdu, koja je procenjena na 550.000 evra. Kako je folker otkrio, njemu i supruzi Marti Savić smeta što više nemaju privatnosti pa su odlučili da na placu koji imaju na Avali naprave svoj novi dom.

Dom na Lekinom brdu je opremljen skupocenim nameštajem, a eksterijer kuće je beli, sa visokim zidovima i crnom ogromnom kapijom.

Vila je ušuškana između zgrada, a nemoguće je ne primetiti je budući da "bode" oči svakome ko se nađe u toj ulici. U vili dominira beli mermer, a elegancija i umerenost odišu sa svih strana.

Autor: M. V.