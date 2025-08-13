Kaća Živković objavila neodoljivu fotku sa sinom: Mali Stefan spava na njenim grudima! (FOTO)

Pevačica uživa u majčinstvu, a objavom je sve raznežila

Katarina Živković pre godinu dana rodila je sina Stefana koji je centar njenog sveta. Pevačica se trudi da sve slobodno vreme posveti nasledniku, a sada je na Instagramu podelila fotografiju sa letovanja koja je sve raznežila.

Naime, ona je uživala na ležaljci, a mali Stefan je spavao na njenim grudima što je oduševilo sve one koji je prate.

Kaća je na sebi imala plavi bikini, šešir na glavi i naočare za sunce, a na licu nije imala ni trunku šminke pa je tako pokazala svoje prirodno izdanje.

Podsetimo, Katarina je u nedavnoj ispovesti za domaći medij otkrila da se dugo borila za potomstvo, a zatrudnela je kada je počela da gubi nadu.

- Za potomstvo sam se baš dugo borila da, čak i onda kada sam uradila taj test za trudnoću, nisam očekivala da će biti pozitivan. Opet sam se spremila za razočaranje, na to sam bila navikla. Kad ono... Kada sam videla da je test pozitivan, nisam verovala sopstvenim očima, uzela sam telefon da fotografišem, da bih zumirala, ako me oči lažu, valjda telefon ne laže (smeh). Test sam uradila u tržnom centru, nisam bila u stanju da napustim toalet, pa sam zvala drugaricu da dođe po mene. Ne znam da li je bila sreća, neverica ili strah da sam pogrešila i da ću otići kod lekara, koji će mi reći da sam umislila. Onog momenta kada sam osetila njegove prve pokrete u stomaku, tad sam postala svesna da čekam bebu - rekla je Katarina, pa objasnila zašto je baš u tržnom centru radila test:

- To nije najčudnije mesto (smeh). Možda će zvučati ludo, ali žene će me razumeti koje prolaze kroz to. Na dva dana sam radila testove. Gde god stignem. Svratim u apoteku da nešto uzmem, pa kupim i test za trudnoću (smeh). Srećom, Bog me je pogledao, nisam poludela.

Autor: M. V.