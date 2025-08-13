ZGRABIO JE OKO STRUKA: Mirko Šijan i Bojana uživaju na plaži! Podelili romantičan trenutak kao iz filma (FOTO)

AKTUELNO

Izvor: Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Mirko je trenutno sa porodicom na odmoru i uživaju na moru

Sin pevačice Goce Božinovske Mirko Šijan, sa porodicom je već neko vreme na odmoru,a njegova fotografija koju je objavio napravila je haos na mrežama.

Foto: Instagram.com

Naime, Mirko je zgrabio Bojanu za struk kada su se fotografisali i ljubili na plaži, a ona je bila sa mokrom kosom i u crnom kupaćem kostimu.

Mirko pored Bojane redovno objavljuje fotografije sinova, te se jasno vidi da na odmoru uživaju za sve pare.

Foto: Instagram.com

Inače, Bojana i Mirko, imaju dva sina Zorana i Vukana. Zoran je stariji i rodio se na jučerašnji dan pre 4 godine, te su mu napravili gala slavlje povodom rođendana nedavno.

Poručena je bila torta sa "Patrolnim šapama", a Zoran je duvao svećice, dok su mama, tata i brat bili pored njega, a sve je na kraju završilo na društvenim mrežama.

Usput, pevačica Goca Božinovska živi u vili u Surčinu sa svojim sinom Mirkom, snajkom Bojanom i unucima, a dvorište su, ako je suditi po najranijim objavama na društvenim mrežama, sredili cakum pakum, te imaju bazen, palme i banane u dvorištu.

Foto: Instagram.com, E-Stock

Autor: M. V.

