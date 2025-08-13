ZGRABIO JE OKO STRUKA: Mirko Šijan i Bojana uživaju na plaži! Podelili romantičan trenutak kao iz filma (FOTO)

Mirko je trenutno sa porodicom na odmoru i uživaju na moru

Sin pevačice Goce Božinovske Mirko Šijan, sa porodicom je već neko vreme na odmoru,a njegova fotografija koju je objavio napravila je haos na mrežama.

Naime, Mirko je zgrabio Bojanu za struk kada su se fotografisali i ljubili na plaži, a ona je bila sa mokrom kosom i u crnom kupaćem kostimu.

Mirko pored Bojane redovno objavljuje fotografije sinova, te se jasno vidi da na odmoru uživaju za sve pare.

Inače, Bojana i Mirko, imaju dva sina Zorana i Vukana. Zoran je stariji i rodio se na jučerašnji dan pre 4 godine, te su mu napravili gala slavlje povodom rođendana nedavno.

Poručena je bila torta sa "Patrolnim šapama", a Zoran je duvao svećice, dok su mama, tata i brat bili pored njega, a sve je na kraju završilo na društvenim mrežama.

Usput, pevačica Goca Božinovska živi u vili u Surčinu sa svojim sinom Mirkom, snajkom Bojanom i unucima, a dvorište su, ako je suditi po najranijim objavama na društvenim mrežama, sredili cakum pakum, te imaju bazen, palme i banane u dvorištu.

Autor: M. V.