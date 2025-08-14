AKTUELNO

DIKAPRIJA PRETRESALI NA IBICI JER GA NISU PREPOZNALI! Veliki blam glumca isplivao u javnost

Izvor: Page Six/Espresso, Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss/InvisionAP ||

Dikaprija i pretresali na Ibici jer ga nisu prepoznali! Veliki blam glumca isplivao u javnost!

Iako se vrlo poznati Leonardo Dikaprio tokom izvesnog provoda na Ibici odrekao svog uobičajenog prekrivanja lica, pripadnici tamošnje policije - ipak ga nisu prepoznali. Sudeći po snimku objavljenom na "Daily mail-u" glumca i njegove prijatelje policija je značajno zadržala pre nego što su ušli na jednu žurku.

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss/InvisionAP

Dikaprio, odeven potpuno u crno i sa svojom čuvenom bejzbol kapom, usnimljen je dok je gledao u telefon, čekajući navodno da dođe na red za ni manje, a ni više nego pretres.

U pozadini, u jednom trenutku, čuo se inače ženski glas.

- Upravo me sada potpuno pretresaju... - izgovoreno je onda, ali nije poznato da li je u pitanju bila njegova navodna izabranica, Vitorija Sereti.

Foto: Tanjug AP/John Locher

– Tamošnji policajci ga u prvi mah jednostavno nisu prepoznali. Svaku osobu su pregledali, proverili dokumenta... Bilo je smešno, njega su i dvaput pogledali, pa su ga pustili unutra - tvrdio je na ovu temu izvor za "Page Six", dok se Dikaprio akonto "peha" nije javno oglašavao.

Autor: M. V.

#Holivud

#Leonardo Dikaprio | Leonardo DiCaprio

#blam

#glumac

#pretres

