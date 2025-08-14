Goca i Raša zaposlili Kineskinju u njihovom spa centru: Evo koju poziciju je dobila

Goca Tržan nedavno je započela biznis sa ugostiteljstvom. Pevačica je sa svojim suprugom Rašom Novakovićem na Adi Ciganliji otvorila kafić i restoran koji nudi i usluge spa i velnes centra.

Na poziciji konobara, kuvara, čuvara, obezbeđenja nalaze se naši ljudi, međutim, kako smo mogli da primetimo, Goca je zaposlila i jednu Kineskinju. Ona radi kao spremačica, a svoj posao obavlja besprekorno, kako smo imali prilike da vidimo.

Iako su napolju ogromne temperature, Kineskinja je bila u trenerci s rukavima i dugačkim nogavicama. Sve vreme je obitavala oko gostiju i sklanjala sve što gostima nije trebalo.

Ovo nije prvi slučaj da javne ličnosti zapošljavaju strane državljane, pa se tako pre dve godine saznalo i da Ceca Ražnatović u svojoj kući ima strano lice. Ona je zaposlila Azijku, koja takođe radi kao spremačica u njenom domu.

Kako su mediji prenosili, Goca i Raša za ovaj biznis su izdvojili 90.000 evra kako bi napravili pravi raj za sebe, ali i za goste.

Nakon godina provedenih u muzičkim vodama Goca Tržan i Raša Novaković su rešili da okušaju sreću i na preduzetničkom polju.

Estradni par je krajem maja otvorio kafić sa spa centrom na obali "beogradskog mora", a bogat muzički i društveni sadržaj svakim danom privlači sve više posetilaca. Pored dnevnih aktivnosti, u kafiću pevačice Goce Tržan oraganizuje se i večernja zabava i žurke za ljubitelje noćnog provoda.

- Da, čuli smo od ljudi da je Goca otvorila kafić. To je lepo, često je viđamo ovde, ali mislim da je njen muž zadužen za vođenje posla, ona je tu da upravlja (smeh) - rekao je izvor za medije.

Kako prenose mediji, pevačica je ovaj prostor uzela pod zakup na 10 godina.

Pevačica je jednom prilikom otkrila da ne želi da joj muzika bude jedini izvor prihoda, jer misli na budućnost, kako svoju, tako i svoje ćerke.

Autor: N.B.