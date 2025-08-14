Cveta u ljubavi! Marina Visković pokazala dečka, ne krije koliko je zaljubljena, on sav u mišićima (FOTO)

Marina Visković nedavno je otkrila da je srećna u ljubavi. Pevačica je partnera upoznala u Dubaiju, a čini se da i ona tamo provodi sve više vremena. Sada su otišli zajedno na Mikonos, a Viskovićeva je odlučila da javnosti pokaže kako izgleda njen dečko.

Marina je sada sve iznenadila svojom objavom kada je objavila fotografiju s dečkom. Dok ga ona ljubi on je čvrsto drži oko struka, a fotografija je nastala kasno u noć na jednoj od plaža u Dubaiju.

Danas je objavila sliku takođe sa svojim partnerom ali je fotka nastala na Mikonosu. Ona je uslikala samo deo njegovog tela, a kako možemo da primetimo i kad se njen partner skine ima šta da pokaže.

Pevačica Marina Visković odlučila je da hirurškim putem ukloni biopolimer iz usana, pa je objavila i prvu fotografiju nakon intervencije i pokazala kako joj izgledaju usne izbliza.

Na slici se vidi njen osvežen i znatno prirodniji izgled, iako joj se još vide konci od nedavne operacije, što pokazuje da je proces oporavka u toku.

U poslednje vreme sve više poznatih dama donosi odluku da ukloni estetske intervencije iz prošlosti, pa tako vade silikone iz usana, jagodica, grudi ili zadnjice, u želji da se vrate prirodnijem izgledu, ili barem da mu se što više približe.

Marina je u više navrata isticala da joj je zdravlje prioritet, a sada je jasno pokazala da joj ni estetika više nije po svaku cenu.

Inače, Marina je donela nedavno odluku da izvadi silikone iz usana i istakla da joj je to bila velika greška iz mladosti.

- Odlučila sam da ispravim grešku iz mladosti. Nikada nije kasno za promene, posebno ako su one pozitivne. Savetujem svim devojkama da dobro razmisle pre nego sto urade bilo šta na svom licu i telu, jer neke greške ne mogu da se isprave - rekla je Marina iskreno.

Autor: N.B.