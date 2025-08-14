AKTUELNO

Domaći

Cveta u ljubavi! Marina Visković pokazala dečka, ne krije koliko je zaljubljena, on sav u mišićima (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marina Visković nedavno je otkrila da je srećna u ljubavi. Pevačica je partnera upoznala u Dubaiju, a čini se da i ona tamo provodi sve više vremena. Sada su otišli zajedno na Mikonos, a Viskovićeva je odlučila da javnosti pokaže kako izgleda njen dečko.

Marina je sada sve iznenadila svojom objavom kada je objavila fotografiju s dečkom. Dok ga ona ljubi on je čvrsto drži oko struka, a fotografija je nastala kasno u noć na jednoj od plaža u Dubaiju.

Foto: Instagram.com

Danas je objavila sliku takođe sa svojim partnerom ali je fotka nastala na Mikonosu. Ona je uslikala samo deo njegovog tela, a kako možemo da primetimo i kad se njen partner skine ima šta da pokaže.

Foto: Instagram.com

Pevačica Marina Visković odlučila je da hirurškim putem ukloni biopolimer iz usana, pa je objavila i prvu fotografiju nakon intervencije i pokazala kako joj izgledaju usne izbliza.

Na slici se vidi njen osvežen i znatno prirodniji izgled, iako joj se još vide konci od nedavne operacije, što pokazuje da je proces oporavka u toku.

U poslednje vreme sve više poznatih dama donosi odluku da ukloni estetske intervencije iz prošlosti, pa tako vade silikone iz usana, jagodica, grudi ili zadnjice, u želji da se vrate prirodnijem izgledu, ili barem da mu se što više približe.

Foto: Instagram.com

Marina je u više navrata isticala da joj je zdravlje prioritet, a sada je jasno pokazala da joj ni estetika više nije po svaku cenu.

Inače, Marina je donela nedavno odluku da izvadi silikone iz usana i istakla da joj je to bila velika greška iz mladosti.

- Odlučila sam da ispravim grešku iz mladosti. Nikada nije kasno za promene, posebno ako su one pozitivne. Savetujem svim devojkama da dobro razmisle pre nego sto urade bilo šta na svom licu i telu, jer neke greške ne mogu da se isprave - rekla je Marina iskreno.

Autor: N.B.

#Karijera

#Marina Visković

#Odmor

#dečko

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Naša pevačica izvadila silikone iz usana: Pokazala kako izgleda nakon intervencije, vide se konci... (FOTO)

Domaći

'BILA SAM NA KORAK DO VENČANJA' Marina Visković progovorila o zdravstvenim problemima i udaji: Spremna sam da nađem svoju drugu polovinu!

Domaći

Družili se pet godina, a onda se smuvali: Tijana EM ne krije koliko je zaljubljena, evo gde živi sa svojom jačom polovinom

Domaći

Ja sam esteta, volim lepe ljude: Marina Visković nikad iskrenije progovorila o novom dečku, evo da li je on onaj o kom je SANJALA!

Domaći

Zapalila mreže fotkom u kupaćem! Marina Visković oduševila sve savršenom linijom, komentari pljušte: Telo za medalju...

Domaći

MARINA VISKOVIĆ OPET ŠOKIRA: Otkrila za koga bi se udala i šta bi promenila